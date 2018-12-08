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    • Buda utangaç dolandırıcı

    40 senedir eşiyle birlikte Pazartesi günleri kurulan Bolu pazarında pazarcılık yapan 73 yaşındaki Emine Kaya, 5 lira değerindeki 2 kilo soğan satayım derken, kalpazanlar tarafından dolandırıldı.

    07 Aralık 2018 Cuma 00:24
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    Buda utangaç dolandırıcı
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İddiaya göre yaklaşık 4 ay önce Pazartesi günü kurulan Bolu Pazarına gelen Selahattin A.ile firari sanık İsmail Y., pazarda esnaflık yapan 3 pazarcıya sahte para vererek, alış veriş yapıp dolandırdı. Sanıklardan Selahattin Aydın, eşkal ve şikayet üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından yakalandıktan sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Selahattin Aydın, 73 yaşındaki Emine Kaya’yı dolandırdığını ve çok pişman olduğunu söyleyerek, “Tutuklandıktan sonra yaşlı teyzeyi 5 lira değerindeki 2 kilo soğan karşılığında sahte 100 TL vererek, 95 lirasını dolandırmaktan büyük pişmanlık duydum. Keşke bu suçu yaşlı teyzeye karşı yapmasaydım. Utanç duyuyorum” dedi.

    KENDİSİNİ AFFEDİYORUM

    Duruşmaya müşteki olarak katılan 73 yaşındaki pazarcı Emine Kaya, olay gününü şöyle anlattı; “Olay yaz günü meydana geldi. Ben eşimle birlikte 40 senedir ekmek parası kazanmak için pazarda soğan sarımsak satarım. O gün bir adam gelip benden iki kilo karşılığı 5 liralık soğan aldı ve bana da 100 TL verdi. Parayı elime aldığımda bir ağırlık hissettim ve parayı eşime verdim. Ama bu esnada dalgınlıkla sanığa paranın üstü olan 95 lirayı da vermiş oldum. Parayı veren kişi aldığı soğanı tezgahın önüne koyarak, ‘teyze ben balık alıp geleceğim. Soğanlar burada durun’ diyerek’ ayrılıp gitti ve bir daha da geri dönmedi. Eşim ve bir müşteri paranın sahte olduğunu fark edince, hemen durumu polise bildirdik. Sonra da yakalanmış ve karakolda kendisini teşhis ettim. Fakat şu anda kendisini hatırlayamadım. O zaman sakallı birisiydi. Şimdi sakalları yok. Günahını almak istemiyorum kendisini affediyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

    Mahkeme heyeti firari sanık İsmail Yerlikaya’nın yakalanmasına, tutuklu sanık Selahattin Aydın’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 7 Şubat 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi. Sahte parayla dolandırıcılık yapan zanlıların Emine Kaya’yla birlikte aynı gün içerisinde pazarcı esnafı Celal Teke ile Ramazan Arslan’ın da yine sahte 100 TL verilerek dolandırdığı iddia edildi.

    Anahtar Kelimeler: 40, Senedir, Eşiyle, Birlikte, Pazartesi

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • imla 23 saat önce yorumlandı

      buda kelimesini yanlış yazmissiniz, da ayri yazilir, biaz özen lütfen

      @Cevapla

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