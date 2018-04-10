HABER:Ceylan Beykoz

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada iklim koşullarının bu şekilde uygun olarak devam etmesi durumunda hastalığın yayılması hızlanarak devam edeceği belirtildi.

Septorya hastalığı;

-Yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış, küçük düzensiz kahverengi lekeler şeklindedir. Kül rengi lekelerin merkezinde gelişir. Bu lekeler yayılır ve birleşir, sonuçta yaprağın tümü lekelerle kaplanır. Lekelerin genişlemesiyle bunların koyu renkli sınırları kaybolur ve açık yeşil bir renge döner.

-İlk olarak en alt yapraklarda görülür.

-Üst yapraklara yayılma hızı, çevre koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak değişir.

-Gelişme esnasında etmen yaprak dokusu içine gömülüdür.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat;

“İl Müdürlüğümüz tarafından arazi çalışmaları ve sürveylerle hastalık takip edilmektedir. Verim kaybı yaşamak istemeyen üreticilerimizin tarlalarını kontrol ederek, en kısa sürede hastalık olan arazilerinde ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İklim koşullarının hastalık için uygun gitmesi ve salgın oluşması durumunda kullanılacak ilacın etki süresine göre, ilaçlamaların tekrarlanması gerekebilmektedir.

İlaçlamalar ve kullanılacak ilaçlar konusunda üreticilerimizin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize müracaatları gerekmektedir” dedi.