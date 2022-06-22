Buğdayın ana zararlısı süne böceği ile mücadele nasıl yapılmalı?

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da süne mücadelesi kapsamında surveyler devam ediyor, survey çalışmaları ile hububat ekili alanlar kontrol ediliyor. Peki süne hastalığı nedir? Süne mücadelesi nedir? Süne mücadelesi ne zaman başlar? Süne böceği nasıl yok edilir? Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü buğdayın ana zararlısı olan süne böceği ve mücadele yöntemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurularına göre hareket etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri gereksiz ilaçlama vs. kaçınılması, doğadaki diğer canlıların yaşamlarına etki etmemek açısından İl Müdürlüğümüz duyuruları doğrultusunda hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilieri, şunları kaydetti: “Dünyada ve ülkemizde buğday başta olmak üzere tahıl grupları temel besin maddesi olarak ön plana çıkmaktadır. Buğdayın ana zararlısı olan süne (Eurygaster spp.) verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyonunun yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması durumunda %100'lere varan oranlarda zarar meydana gelmektedir.”

“KONTROL EDİLMEKTEDİR”

“Özellikle günümüzde gıdanın sahip olduğu stratejik önem dolayısıyla, bir kök hububatın, bir danenin korunması zayi edilmemesi zaruri olmuştur. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce il ve ilçe personellerinden kurulan teknik ekiplerimiz, bölgelerindeki hububat arazilerinde süne zararlısınin olabileceği yerleri belirleyerek çalışma yapmaktadır. İlimiz hububat ekim alanlarında üreticilerimiz için verim kaybına kıymetlendirme, yumurta parazitlenme ve nimf surveyleri olarak gerçekleştirilen Surveyler sırasında tarlalar diğer hastalık ve zararlılar açısında da kontrol edilmektedir. Sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit eden ekipler, olası kimyasal mücadeleyi gerektirecek durumlarda çiftçilerimiz ayrıca bilgilendirilecektir”