Buğdaylar hasat olgunluğuna geldi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ziraat Odası, hasat sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız kazandırdı. Bolu Ziraat Odası Başkan Vekili Selim Özer ve Ziraat Mühendisi Mehmet Tükenmez köy köy gezerek tarla kontrolü yaptı.

Bolu Merkez ilçesine bağlı Çaygökpınar, Gökpınar, Susuzkınık, Tatlar, Aşağıçamlı, Yukarıçamlı, Ulumescit, Çatakören, Tarakçı, Yayladınlar köylerinde, ayçiçeği, mısır, buğday, arpa tarlaları ve seralarda kontrol yapan ekip, Haziran ve Temmuz ayında yağışlardan dolayı arpa hasadının yapılamadığını, buğdayların ise hasat olgunluğuna geldiğini tespit etti.

Öte yandan son dönemde ilimizde oldukça rağbeti artan ayçiçeği ve mısır tarlalarında gelişmelerin iyi düzeyde devam ettiği yetkililer tarafından gözlendi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 14:11