BUGÜN BUNLARDA KONUŞULMALI !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir insanın başarılı olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi herkes başarıyı tarif etmek için “iyi bir eğitim almak, iyi okullarda okumak, iyi bir işte çalışmak, ne bileyim iyi yaşamak, iyi biri ile evlenmek aile kurmak demeye başladı. Evet, günümüzde başarı bunlarla ölçülüyor. Ancak bence başarı denilen olgu bunlarla ölçülmemeli, çünkü baktığınızda başarı adı altında aslında biz insanları hep bir kalıba sokmaya çalışıyoruz

Yani şöyle bir yerde okumuştum insanlar en çok çocukken yaratıcı olurmuş. bizim ülkemizde bir araştırma yapılmış. Çocukların okula başladıktan sonra yaratıcılıklarını yavaş yavaş kaybettiği belirlenmiş. Niye böyle oluyor diye bakıldığında okulda başarı kriterleri sınavlarla ölçüldüğü için böyle olduğu görülmüş şimdi ne yapalım yani sınav yapmayalım mı diyecekler olabilir.

Bu soruyu soran arkadaşlara ben de bir soru sormak istiyorum “önünüze bir vazo koysam sen buna ne kadar benzersen o kadar başarılısın desem her halde bana Onur saçmalama dersiniz.” İşte şu anda uygulanan eğitim sistemi ve sınavlarda bizlere vazoya benzersen yani bir kalıba girersen başarılısın diyor. Hâlbuki bence bir insan farklıysa, herkesten farklı düşünebiliyorsa yaşadığı sorunlara yaratıcı çözümler bulabiliyorsa başarılıdır.

Ben birine başarılı derken okuluna eğitimine bakmam. Neler yapabildiğine bakarım. Kendini ne kadar geliştirdiğine bakarım. Şimdi bazıları bu dediklerime kızacaklar ama düşünürlerse söylediklerimde haklı olduğumu görecekler. İnsanlar birbirine benzemek ve aynı şeyleri yapmak zorunda bırakılmamalı. Yaratıcılığa ve farklı düşünmeye teşvik edilmeli, yani biri keman çalıyorsa diğeri flüt çalmalı. Herkes keman çalarsa orkestra olmaz. O müthiş sesler çıkmaz.

Maalesef ülkemizde uygulanan eğitim sistemimiz farklı insanlara sen başarısızsın diyor ve onları bir şekilde sistemin dışında bırakıyor. İnanın bana bu eğitim sisteminden ne okuyan nede uygulayan memnun. Ne yazık ki ben hiç okula gitmedim ancak okula gitmediğim için kendimi şanslı hissediyorum. Eğer ben okula gitseydim bu saçma sapan sınavlarla uğraşsaydım şimdi yaptıklarımı yapamazdım.

Şimdi bunları niye anlattın diyorsunuz değil mi? hemen açıklayayım.

Önce bu günün tarihine bir bakmanızı istiyorum. Evet, Bu gün 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bu önemli ve değerli günü kutlarken birazda çocuklarımızın sorunları konuşulsun istiyorum. Çünkü 5 dakikalığına makam koltuklarını çocuklara vermeyle yaşanan sorunlar bitmiyor. Örneğin tüm çocuklar eğitim haklarından eşit yararlana biliyor mu? Sokakta su satan yani çalışmak zorunda kalıp eğitim haklarından yararlanamayan çocuklar için ne yapılıyor? Ezberci ve sınava dayalı eğitim sistemi ne zaman yerini yaratıcı bir sisteme bırakacak? Tabi birde özel gereksinimi olan çocukların eğitim sıkıntıları var. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla ne yapılıyor?

Evet, farkındayım zor sorular sordum ve şimdi bana “Onur salgın var ne yapabiliriz diyecekler olabilir.” Ancak bu sorunlarla ilgili bir şeyler yapmak için salgın bir engel değildir. Hatta bence bir fırsattır ama biz hep bir bahane bulduğumuz için fırsatı göremiyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu sorunlarda azalacağına gittikçe artıyor.

Bakın arkadaşlar çocuklarımız aslında bizim geleceğe yazdığımız mektuplar gibidir yani onları ne kadar iyi yetiştirirsek gelecek o kadar iyi olur. O yüzden özellikle eğitimde bu sorunları bir an önce gidermeliyiz. Başarıyı birbirine benzemekle ölçmemeliyiz. Unutmamalıyız her çocuk özeldir ve farklı yeteneklere sahiptir eğer biz bu yetenekleri keşfedip doğru eğitimlerle yönlendirebilirsek bu saydığım sorunlar kendiliğinden çözülecektir.

Ben buradan Mustafa kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı bir kez daha kutlamak istiyorum. bu haftalık bu kadar haftaya görüşmek dileğiyle….

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…