"Bugün Fidan Yarın Nefes Olacak"

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Yapılan etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Bugün Fidan Yarın Nefes Olacak"

Haber: Aysun Beykoz

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ile Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  "Bugün Fidan Yarın Nefes Olacak" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında,  çevrenin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunulması, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesinin sağlanması ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı. Şehit Süleyman Tombak İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Yapılan etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

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