Bugün şehidimizin doğum günüydü



Haber:N.Halid Altundal

Aradan geçen beş yıla rağmen acısı hiç dinmeyen şehidimizin ailesi sosyal medya hesabı üzerinden duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Aile yaptığı paylaşımda;

“Sen gittin ömrünün baharında

Toprağa düştün cennet vatanında

Unutmadık, unutmayacağız seni yiğidim

Bugün senin doğum günün şehidim

27 yaşında ömrünün baharında veda ettin bize

Yaşıyorsun yüreğimizin en güzel yerinde

Bir gün, bir zaman kavuşuruz seninle

Sen bembeyaz nurlar içinde

Senin şefaatine nail olacak yiğidim

Tüm seni sevenler mehmedim

Gözlerin kahveyi, saçların kumral

Köyünde tuttular yaslar

Bugün senin doğum günün şehidim

Doğum günün kutlu olsun canımız kanımız Birtanemiz şehidimiz unutmadık unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya çarşı izni için birliğinden ayrıldı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bir bankamatik önünde babasıyla telefon görüşmesi yaptığı sırada arkasından yaklaşan bölücü terör örgütü mensubu tarafından haince arkasından yaklaşılarak başından vuruldu. Olay yerinden kaçan teröristler gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşlar yaralı Ziya Sarpkaya’yı ilçe devlet hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarpkaya saat 13.30 sularında hayata gözlerini yumdu.