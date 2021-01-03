Bugün şehidimizin doğum günüydü

Haber:N.Halid Altundal
Aradan geçen beş yıla rağmen acısı hiç dinmeyen şehidimizin ailesi sosyal medya hesabı üzerinden duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Aile yaptığı paylaşımda;
“Sen gittin ömrünün baharında
Toprağa düştün cennet vatanında
Unutmadık, unutmayacağız seni yiğidim
Bugün senin doğum günün şehidim
27 yaşında ömrünün baharında veda ettin bize
Yaşıyorsun yüreğimizin en güzel yerinde
Bir gün, bir zaman kavuşuruz seninle
Sen bembeyaz nurlar içinde
Senin şefaatine nail olacak yiğidim
Tüm seni sevenler mehmedim
Gözlerin kahveyi, saçların kumral
Köyünde tuttular yaslar
Bugün senin doğum günün şehidim
Doğum günün kutlu olsun canımız kanımız Birtanemiz şehidimiz unutmadık unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ;
34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya çarşı izni için birliğinden ayrıldı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bir bankamatik önünde babasıyla telefon görüşmesi yaptığı sırada arkasından yaklaşan bölücü terör örgütü mensubu tarafından haince arkasından yaklaşılarak başından vuruldu. Olay yerinden kaçan teröristler gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşlar yaralı Ziya Sarpkaya’yı ilçe devlet hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarpkaya saat 13.30 sularında hayata gözlerini yumdu.