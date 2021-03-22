BUGÜN ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Haber: Ceylan Beykoz

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlerde 22 Mart 2021 sabah saat 09.00 itibariyle güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklendiği aktarıldı. Vatandaşları kuvvetli fırtınayla birlikte oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın Bolu’nun yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Karabük, gibi komşu illerde de beklendiği, akşam 21.00 saatlerinde fırtınanın etkisini azaltacağı belirtildi.

Öte yandan Bolu'da iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor. Kentte önceki gün başlayan ve dün aralıklarla devam eden sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol kenarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlar, şemsiyeyle sağanaktan korunurken bazıları da iş yerlerindeki tentelerin altına sığındı.