Buket Tekçe Vefat Etti

Haber: Erdal Tanrıverdi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Tekçe'nin eşi, çalışkan ve araştırmacı bilim insanı çevresinde iyilik meleği olarak tanınan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Tekçe (Kın) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek düşerek hayatını kaybetti.
Cenazesi 16 Eylül 2020 saat:11.00'de görev yaptığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek tören ve Bolu Karacaağaç Yukarı Mahalle Merkez Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası aynı yerdeki kabristanlıkta defnedildi.