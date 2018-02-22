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22 Şubat 2018 Perşembe
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    • Bulana para ödülü var

    Geçtiğimiz hafta Bolu'da aç susuz ölüme terk edilmiş bir şekilde tesadüfen görüntülenen ve daha sonra ortadan kaybolan köpeğe bulana para ödülü vaat edildi.

    22 Şubat 2018 Perşembe 09:28
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    Bulana para ödülü var
    HABER:Gönül Olutürk

    Mehtap Ünal, Bolu'da zincirlendiği yerde ölüme terk edilen köpeğin dramını görüp, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmış yürekleri sızlatan o görüntülerin ardından köpek ortadan kaybolmuştu. Kurtarmak istediği köpeği sokak sokak arayan fakat bir sonuç alamayan Mehtap Ünal, köpeği bulana para ödülü vereceğini söyledi. Bolu'da aç ve susuz bir şekilde zincirlenerek ölüme terk edilen köpek, 16 Şubat'ta kayboldu. Köpeğin yürek sızlatan o görüntülerini hayvan severler arasında infiale neden olmuştu. Abant Tabiat Parkına giderken Yecinepınar Köyü'nde günlerdir kayıp köpeği arayan Ünal, bulana para ödülü vereceğini açıkladı. Ünal, “O canın bulunmasının dışında hiçbir şeye odaklanamıyorum. Lütfen gören ya da duyan olursa haber versin. Köpeği bulana para ödülü vereceğim” dedi.

    O köpeği fark eden ve ve durumu sosyal medyada paylaşan Mehtap Ünal köpeği almak için köye gittiğini ancak yerinde bulamadığını söyledi. "Kimseye kötülük yapmak istemiyorum. Sadece onu bulup, İstanbul'a götürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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