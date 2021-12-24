Bulduğu cüzdanı polise teslim etti



Haber: Okay Özcan

İşte insanlık dedirten bir haber. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Pakize Kefli, İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Valilik binasının önünde yerleri süpürürken içerisinde kimlik ve paraların bulunduğu cüzdanı bularak, koruma altına.

Duyarlı kadın işçi, bölgede görev yapan trafik ekiplerinin yanına giderek, cüzdan bulduğunu ve teslim etmek istediğini bildirmesi üzerine cüzdan içerisinde yapılan incelemede 175 lira para ile kimlik kartları çıktı. Cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

ÇOK CÜZDAN BULDUM

52 yaşındaki temizlik işçisi Pakize Kefli, “Herkesin duyarlı olması gerekir. Caddelerde temizlik yaparken çok cüzdan ve para buldum. Hepsini de polise teslim ettim. Benim boğazımdan haram para geçmez. Temizlik işi yapmak benim ne kadar görevimse, bulduğum cüzdanı da sahibine teslim etmekte benim görevim. Tomarla para bulsam da, yine teslim ederim. Şu anda cüzdanı polise teslim etmekten çok mutluyum” dedi. Bu anları gören vatandaşlar, işte insanlık budur diyerek temiz işçisi Kefli’yi tebrik ettiler.