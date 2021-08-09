“Bülent Arınç abine sor”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçmiş dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bolu Belediyesi’ni hedef alan bir paylaşım yaptı. Gökçek, Gölcük Parkı’na giriş tabelasının fotoğrafını paylaşarak; “Avrasya Tüneli maliyeti 4 milyar, minibüs geçiş ücreti 54 TL. CHP’li Bolu Belediyesinin işlettiği Gölcük Tabiat Parkının maliyeti 0 TL, minibüs giriş ücreti 63 TL. Tanju halkı böyle soyar. Suriyelilere girişi 630 TL yapacan mı?” ifadeleri ile eleştiride bulundu.

Gökçek’in bu paylaşımından hemen sonra Başkan Özcan’dan yanıt gecikmedi.

TANJU ÖZCAN’DAN SERT YANIT

Özcan, Gökçek’in paylaşımını alıntılayarak; “PARSELCİ İ.MELİH(!) BURANIN GELİRİ BOLUSPOR’A AİT. DETAYLARI MERAK EDİYORSAN BÜLENT ARINÇ ABİNE SOR, BİLAL’E ANLATIR GİBİ PARSEL PARSEL ANLATSIN SANA. Senin FETÖ’cülere yaptığın gibi ben ülkemi sığınmacılar için parsel parsel peşkeş çektirmeyeceğim” ifadelerine yer verdi.