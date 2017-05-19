HABER: FARUK ÇİDEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen bir alışveriş merkezini 2015 yılında ziyaret ettiği için eleştiren ve sonrasında Arınç’ın katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret ettiğini ve örgüte hedef gösterdiğini iddia eden gazeteci İmdat Aslan, Arınç hakkında şikayetçi oldu.

Nisan ayında Bolu’ya gelerek 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan Arınç’ın karar duruşması görüldü.

Karar duruşmasında Arınç’ı temsil eden avukatı Yakup Erikel, müvekkilinin gazeteci İmdat Aslan’a hakaret etmek kastının bulunmadığını, tamamen kendi kişisel görüşlerini eleştiri sınırında ifade ettiğini belirterek, “müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Avukat Yakup Erikel’in savunmasının ardından son sözü sorulan Aslan ise, “takdir mahkemenindir” şeklinde konuştu.