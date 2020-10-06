“Bülent Ecevit Barış Parkı” törenle açıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Bu yıl 143. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bolu Belediyesi, şehre değer katacak 2 önemli projenin açılışını gerçekleştirdi. Önemli projelerden ilki, siyaset ve devlet adamı Bülent Ecevit’in anısını yaşatacak, Bülent Ecevit Barış Parkı oldu. Barışı simgeleyen parkın açılışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, eski belediye başkanları Necdet Gören ve Yüksel Ceylan, BTSO Başkanı Türker Ateş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen park açılışı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

“HER YIL 5 EKİM’DE ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK”

Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuşma yaptı. Özcan, konuşmasında, Bolu Belediyesi’nin 143. Kuruluş yılını kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu özel günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün belediyemizin tam 143. yıldönümü. Biz aylarca süren bir araştırma yaptık ve belediyemizin tam kuruluş tarihinin 5 Ekim 1877 olduğunu öğrendik. Ve bununla ilgili bir etkinlik düzenleyelim dedik. Artık her yıl 5 Ekim’de bu tür etkinliklerimize devam etme kararındayız” dedi.

“BOLU GÜZEL BİR PARKA KAVUŞTU”

Özcan, daha sonra Bolu’ya kazandırılan parka da değinerek, “Burası Bolu Belediye başkanlığımızın ana girişi haline geldi. Ben göreve geldiğimde belediye binasını teslim almıştım ama bina tamamlanmış bir bina değildi. Geçici kabulü dahi yapılmamıştı. Özellikle alt katlarında çok büyük bir taban suyu problemi vardı. Aylarca bu taban suyu problemini çözebilmek için uğraş verdik. Buranın eski halini hatırlayanlar var mı bilmem, şurada tuhaf bir kafe vardı sonradan büyütülmüş. Burası zaten mezbelelik haldeydi. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın gayretleri ile hem belediyemiz güzel bir girişe kavuştu hem de aynı zamanda güzel ve bakımlı bir parka kavuştuk.” diye konuştu.

“BÜLENT ECEVİT BARIŞÇI VE DÜRÜSTLÜK KİMLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKAN BİR BAŞBAKANDI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuşmasında son olarak parka “Bülent Ecevit Barış Parkı” ismi verilmesine değindi. Bülent Ecevit Barış Parkı’nın adını meclis kararıyla aldıklarını vurgulayan Özcan, “Perşembe günü meclis toplantımız vardı, biz orada bir öneri getirdik, dedik ki buradaki güvercinden de esinlenerek buranın adını ‘Bülent Ecevit Barış Parkı’ yapalım dedik. Sağ olsun belediye meclisimiz de uygun gördü.” ifadelerini kullandı. Bülent Ecevit’in barışçı ve dürüstlük kimliği ile ön plana çıktığına dikkat çeken Özcan, “Ülkemizde çok sayıda başbakan, cumhurbaşkanı görev aldı. Ancak bunların içinden eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü zaten bu kategoriden ayırıyorum, ancak bu ülkede başbakanlık yapmış insanlardan belki en farklısı Bülent Ecevit. Bülent Ecevit iki kimliği ile öne çıkıyor: Birincisi barışçı kimliğiyle, diğeri de dürüstlük. Çok az başbakanın adı şaibeli, akçeli işe karışmamıştır. İşte bizde o yüzden bu parkın adını ‘Bülent Ecevit Barış Parkı’ olarak kabul ettik. Bolu’muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından barışın simgesi olan beyaz güvercinlerin havaya salınmasıyla etkinlik sonra erdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 11:53