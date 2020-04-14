Bulut, “Gün dayanışma günüdür”

Haber: BMA

Koronavirüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Mengen Belediyesi, ilçe halkının sağlığını korumak adına ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtımına başladı. Öte yandan belediye taradından ölümcül virüse karşı daha etkin çalışabilmek adına bir yardım kampanyası başlatıldı.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı çalışmalarımız özverili bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta halkımızın genel temizlik ve sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirleri ön planda tutarak maske, ev dezenfektanı, kişisel temizlik ürünleri ücretsiz olarak halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte gıda ve temel ihtiyaç yardımlarımız gündeme gelecektir. Yaşanan bu zorlu süreçte ilçemizde bir çok esnafımızın işyeri kapandı. Bir çok vatandaşımız işsiz kaldı. Bu vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarına karşı sorumluluk duygusu içerisindeyiz. Bu salgına karşı bir taraftan mücadelemiz sürerken, bir taraftan da zorlaşan yaşamı hep birlikte paylaşarak hafifletmeye çalışacağız. Hiçbir çocuğun akşam yatağa aç girmemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR”

Başkan Bulut, açıklamasında ayrıca yardım kampanyasına değinerek, “Bu tehlikeli virüsle hep birlikte mücadele ederek kurtulacağız. Başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere tüm yardımseverlerimizi ‘Gün Dayanışma Günüdür’ diyerek başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.