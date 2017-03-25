HABER: Aysun Beykoz



Mengen’de TOKİ Sazlar Mevkiinde, çevreci vatandaşlarla birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Turhan Bulut, uygulamanın diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

O Mengen’i Mengenliler Onu seviyor

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla Mengen’in çehresini değiştiren ve sosyal belediyecilik anlamında sürekli Mengenli vatandaşların yanında olan Turhan Bulut, bu kez vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Başkan Bulut, TOKİ ve Sazlar Mevkiindeki çevreye duyarlı vatandaşlarımızla birlikte çöp toplama kampanyasına katıldı. Bulut, bu örnek davranışın diğer mahallelerde de programlı bir şekilde sürdürüleceğini söyleyerek, TOKİ ve Sazlar mevkiindeki vatandaşlara bank ve çöp bidonu sözü verdi. Vatandaşlar Başkan Bulut’un bu etkinliğe katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkürler ettiler.



