Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak aziz şehitlerimizi andı. Turhan Bulut ‘18 Mart Çanakkale kahramanlarımızı unutmadık’ başlığıyla yayınladığı mesajında, “102 yıl bugün onlar, ülkenin düşman işgaline, Anadolu’nun parçalanmasına, zulme, insanlığın bölünmesine, umutsuzluğa, karanlığa, yağmacılığa, zorbalığa kanlarıyla hayır dediler. Çanakkale Zaferimizin 102. yılını kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.