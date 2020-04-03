Bulut’a teşekkür ziyareti

Haber: BMA

Türkiye Aşçılar Federasyonu(TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyaret etti. TAFED Başkan Vekili Erol, Başkan Turhan Bulut’a, aşçılık mesleğinin tanıtımı, ilerlemesi, geniş çapta duyurulması ile tüm aşçı camiasına desteklerinden ve geçtiğimiz aylarda Antalya ‘da gerçekleştirilen Uluslararası Gıda ve İçecek İhdisas Fuarında yapılan ‘’Yaşasın Anadolu’’ etkinliğine sağlamış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti. Başkan Bulut, Erol’un nazik ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Bulut yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar aşçılarımızla gerek ilçemizin tanıtımını gerekse festivallerimizi beraber omuz omuza başarılı bir şekilde yaptık. Bundan sonraki süreçte de yine birlikte çok daha iyilerine imza atacağız” dedi.