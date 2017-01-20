Başkanın çocuklara olan sevgisinin yanı sıra çocuklar da Başkan BULUT’u çok seviyor ve aileleriyle birlikte sık sık Başkanlık makamına giderek BULUT’u ziyaret ediyorlar. Makamına gelen çocuklarla zaman geçirmekten büyük keyif alan BULUT, bugün de sürpriz misafirlerini makamında ağırladı. Özellikle özel bir insan olan Ergin Gökdemir’in ziyaretinden dolayı çok mutlu olan BULUT söz vererek Ergin’i evinde de ziyaret edeceğini belirtti. Daha sonra ise BULUT, minik bir misafiri Ege YENİDOĞAN’ı makamında ağırlayarak onunla bolca vakit geçirdi.

“GERÇEK ENGELLİLER AKILLI OLUP DA O AKLINI HIRSIZLIĞA, HAKSIZLIĞA, ADALETSİZLİĞE KULLANANLARDIR”

Ziyarete gelen dostlarıyla çok hoş zaman geçiren ve onlarla uzun süre muhabbet eden Belediye Başkanı Turhan BULUT, Türkiye’de 9 Milyon engellinin olduğunu ama gerçek engellilerin sayısının ise bilinmediğini belirterek, “Tüm engelleri aşan ve çok sevdiğim kardeşim Ergin GÖKDEMİR bugün ziyaretime geldi. Ziyaretinden ötürü çok memnun olduğum kardeşim bu Dünyadaki tüm insanlardan daha engelsiz ve hayat dolu. Fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri kısıtlanan kişiler bence engelli değildirler. Gerçek engelliler yürüyemeyenler değil, yürüyebilmelerine rağmen şu hayatta iki adım ileriye gidemeyen insanlardır, gerçek engelliler akıllı olup da o aklını hırsızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe kullananlardır. Gerçek engelliler sağlıklı olup da yan gelip yatanlardır diye düşünüyorum. Gözleri görmeyen midir engelli olan yoksa gözleri görüp de bakmayı bilmeyen, kalbi olupta sevmeyi bilmeyen midir? Bu yüzden hiçbir engel tanımayarak hayata sımsıkı sarılan ve kalbi pırıl pırıl ve sevgiyle dolu olan kardeşim Ergin Gökdemir’e ziyaretinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. BMA