Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bulut yayınladığı mesajında: "15 günlük yarıyıl tatilinden sonra bugün 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladık. Bu dönemde de geleceğimizin güvenceleri sevgili öğrencilerimizin, özverileriyle çocuklarımıza ışık tutan değerli eğitim emekçilerimizin ve çocuklarını gözbebeği gibi seven ve onlara iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan velilerimizin emeklerinin karşılık bulmasını, başarılarının hep artmasını diliyorum. Eğitim öğretim yılımızın ikici dönemi öğrencilerimize, eğitim emekçilerimize, tüm ebeveynlerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.(BMA)