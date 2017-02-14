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14 Şubat 2017 Salı
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    • BULUT’TAN ERCOŞKUN’A CEVAP

    Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut geçtiğimiz Cuma günü yerel basına yansıyan, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun tarafından Mengen Belediyesi Kapalı Spor Salonu ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

    14 Şubat 2017 Salı 09:21
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    BULUT’TAN ERCOŞKUN’A CEVAP

     Turhan Bulut’un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları ise şöyle:

    “Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun´nun Mengen Kapalı Spor Salonu hakkında yaptığı açıklama hakkındaki görüşlerimizi ve gerçekleri kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz:

     

    10.02.2017 cuma günü Bolu basınına yansıyan, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun tarafından Mengen Belediyesi Kapalı Spor Salonu ile ilgili yapılan açıklamalar bizleri üzmüştür. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin başta Sayın Ali Ercoşkun dahil gerçekleri bilmeye hakkı vardır.

     

    1-  28/06/2006 tarihinde belediyemiz ve Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği kapalı spor salonunun 10 yıl süreyle belediyemize devri yapılmıştır. Söz konusu protokolün süresi 28/06/2016 yılında dolmuştur. Protokol süresi dolmadan 21/04/2016 tarihinde belediyemiz tarafından protokol süresinin uzatılması ile ilgili Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü´ne talepte bulunulmuştur. (ek-1)

     

    2- Söz konusu başvurumuza yaklaşık 8 (sekiz) ay sonra cevap verilerek 01/12/2016 tarihli cevabi yazıda protokol süre uzatımı ile ilgili talebimizin Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından uygun görülmediği bildirilmiştir. (ek-2)

     

    3- Başvurumuzun neden sekiz ayda sonuçlandığı konusu Sayın Ali Ercoşkun´un son yaptığı açıklamalarla açıklık kazanmış olup bu durum bizleri şaşırtmamıştır. Ancak tamamen bürokrasiye uygun bir şekilde yürütülen işlerin, böylesi çarpıtılarak kamuoyuyla paylaşılması konusunda takdiri siz değerli halkımıza bırakıyoruz.

     

    Bizler, halkımıza yerelden hızlı ve etkin bir şekilde hizmet etmeyi düşünürken, bunun için adımlar atarken, başkalarının lobi faaliyetleri yürüterek rüzgarı kendilerine çevirme anlayışını kabul etmemekteyiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak böylesi küçük şeylerden siyaset devşirmeyi hizmet etmekle görevli kişilere yakıştırmamaktayız.

     

    4- Salonda hiçbir bakım onarım çalışması geçen süre içerisinde yapılmadığı iddia edilmiştir. Kapalı spor salonunun belediyemize devir edildiğinden beri, belediyemiz tarafından bakım onarım çalışmaları yapılmış olup belediye bütçesinden bugüne kadar 95.053,00 TL harcama yapılmıştır.

     

    5- Salonun etrafında güvenlik zaafı olduğu ve alkoliklerin mesken edildiği belirtilmiştir. Açık alanlarda alkol tüketimine yönelik güvenlik takibini emniyet amirlikleri yasalar çerçevesinde  özveriyle sürdürmektedir. İlçe emniyet amirliği de birçok konuda denetimlerini yapmaktadır. Ancak emniyet  Mengen Belediyesi´ne bağlı bir birim değildir birçok hususta Mengen Belediyesi’nin güvenlik kameralarından ilçe emniyetimiz faydalanmakta ve uyum içerisinde çalışmaktayız.

     

    6- Salonun Mengen Belediyesi tarafından bir türlü hizmete kazandırılamadığı ve sporseverlerin verimli şekilde faydalanamadığı iddia edilmiştir;

     

    Göreve geldiğimizden itibaren Mengen spor alanında ciddi atılımlar ve başarılar sağlamıştır. Üstelik bu salonda belediyemizin öncülüğünde başarılmıştır.  Birçok kez Mengen salon futbol, voleybol, basketbol turnuvaları düzenlenmiştir. Yaz spor okulları açılmış bu salonda faaliyet göstermiştir. Mengen’de ilk defa bayanlarımız çocuklarımız tenis sporuyla ücretsiz tanıştırılmış, tenis raketinden topuna kadar malzeme temini yapılmış bu sporu gençlerimize öğreten personel belediyemizde istihdam ettirilmiştir.

     

    Ulusal aşçılık kampının uygulamalı mutfak atölyeleri burada çalışmalarını yapmış, Türkiye´nin  birçok noktasından öğrenciler burada buluşmuştur.

     

    Bu salonda kaymakamlık makamı tarafından Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi önemli milli bayramlarımız coşkuyla kutlanmıştır.

     

    Bu salonda belediyemiz tarafından birinci, ikinci ve üçüncü etap TOKİ kura çekimleri ve kurum toplantıları  düzenlenmiştir.

     

    Mengen Belediyespor bünyesinde kurulan ju jitsu muay tai sporcularımıza ayrıca tahsis ettiğimiz salon ve sporcularımız bu salonda yaptığı antrenmanlar sayesinde Bolu´ya ve Mengen´e Avrupa Şampiyonlukları getirmişlerdir. 2 sporcumuz ve antrenörümüz milli takıma seçilmişlerdir. Bu salonda çeşitli konserler düzenlenmiştir.

     

    Gençlerimiz geç saatlere kadar bu salonda salon futbolu basketbol voleybol maçlarını amatörce sergilemektedir. Bir kişi bile güvenlikten şüphe duymamış, maç sonuna kadar belediye personelimiz nezaret etmiştir.

     

    Sayın Ali Ercoşkun, Mengen Belediyesi tarafından bu salon hizmete kazandırılamamıştır diye açıklama yaparken acaba bu faaliyetlerden haberi yok muydu gerçekten merak ediyoruz.

     

    Sayın vekilimiz Mengen Belediyesi’ne bu salonla ilgili bir çok kez ikaz ve uyarılar yapıldığını belirtmiştir. Buradan kendisine soruyoruz, siz veya hangi kurum bu salonun durumuyla ilgili ne zaman uyarı ve ikazlarda bulundunuz? Bunları gerçekten merak ediyoruz, eğer açıklayamazsanız bu iddiaların altında kalırsınız.

     

    Mengen Belediyesi Kapalı Spor Salonunun her yapının olduğu gibi ihtiyaçları ve eksikleri az da olsa vardır. Ancak buranın Mengen Belediyesi’nin elinden alınıp Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmesinin gerçeklerle pek örtüşmeyen çok sığ bir anlayışın göstergesidir.

     

    Sayın Milletvekilimiz Ali Ercoşkun her defasında Mengen´de iktidar-muhalefet ayrımı yapmadıklarını, hiçbir hizmette farklılık gözetmeden Mengen için çalışıldığını, birçok kişinin içinde dile getirmiştir. Bu sözlerinin ne derece doğru olduğunu birkez daha bu açıklamalarıyla ne yazık ki görmekteyiz.

     

    Sporun başkenti bolu diye adlandırılan Bolu´nun nedenli spor başkenti olduğu oldukça dramatiktir. İktidar partisinin birçok milletvekili tarafından yapılan çalışmalarla, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 23 ilde 25 stadyum çalışmaları yapılmaktadır. Maalesef sporun başkenti Bolu bu hizmetlerden faydalanamamaktadır. Batman´dan Çorum´a, Manisa´dan Trabzon´a, Diyarbakır´dan Edirne´ye 1.Lig´ de takımı olmayan Afyon´dan Malatya´ya, Antalya´ya UEFA standartlarında Avrupa çapında stadyumlar inşa edilirken, olimpiyat merkezleri kurulurken, çevre illerimizde milli müsabakalar oynanırken Bolu ve ilçelerine bu hizmetler getirilememektedir. Böyle giderse Bolusporumuz bile ilerde başka bir şehirde iç saha maçlarını yapmayla karşı karşıya kalacaktır.

     

    Mengen´ de bir kamu kurumunun tesisini elinden alıp başka bir kuruma verilmesini garip sebeplerle büyük hizmet olarak sayması hizmet ve yaptırım ufkunun nedenli olduğunu göstermektedir takdir bu konuda yine halkımızındır. 24 yıl önce yapılan bir spor salonunun, CHP´ li bir belediyenin elinden alarak başka bir devlet kurumuna devredilmesiyle büyük bir hizmete imza atıldığının sanılması, bununla övünüp mutlu olunması bolu ve Mengen açısından talihsizliktir.

     

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Belediye, Başkanı, Turhan, Bulut

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