Buna nasıl bir cevap vereceksiniz?

Özel Haber: Okay Özcan

BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı’nın hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.Daha önceden yaptığımız haberlerde Rektörün ballı maaşı ve Tıp Fakültesine kendisi gibi veteriner hekimlere kadro verdiği ortaya çıkmıştı.Şimdi de resmi belgeli.yandaşa kayırma olayı ortaya çıktı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Kurul Kararına göre 02.10.2020 tarihinde yapılan Akademik Kurulda oy birliği ile 07.03.2020’de kadro zamanı gelmiş olan Doç. Dr. İsa Sincer için Profesörlük kadrosu kararı verilmiş, ayrıca 29.09.2020 tarihinde Doçentlik almaya hak kazanmış olan DOÜ. Mehmet İnanır’a Doçentlik kadrosu istemleri uygun görülmesine karşın, Rektör Alişarlı, yaklaşık bir yıldır İsa Sincer’e bu kadroyu vermezken, yandaş olduğu iddia edilen İnanır’a alınan karardan yaklaşık bir hafta sonra Doçentlik kadrosu vermiştir. Bu resmi belgeli haberimiz için BAİBÜ Rektörü Prof. DR. Mustafa Alişarlı’nın nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.