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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Bunalan şoför otobüsten indi

    Bolu'da halk otobüsü şoförünün, bir yolcunun aracın geç gelmesiyle ilgili uzun süren şikayeti üzerine otobüsü durdurarak inmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şehir içi yolların durumundan şikayet eden şoförün sıkıntısı yüzüne yansıdı.

    19 Ekim 2017 Perşembe 10:00
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    Bunalan şoför otobüsten indi
    HABER BÜLTENİ

    Bolu'da, yolcunun şikayetlerinden sıkılan halk otobüsü şoförünün tepki amacıyla durdurduğu araçtan inmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Halk otobüsü içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan diyalogda, neden geç kalındığını soran kadın yolcuya sürücü, şehir içindeki yollarda bakım çalışması olduğu için bazı otobüslerin güzergah değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor. Bu nedenle bazı duraklara uğrayamadıklarını belirten ve yolcudan özür dileyen şoförün açıklamasından tatmin olmayan kadın yolcu, "Çalışma olmasına rağmen siz geliyorsunuz da diğer otobüsler neden gelemiyor, 40 dakikadır burada bekliyoruz." şeklinde şikayetlerine devam ediyor. Bir süre daha yoluna devam eden otobüs sürücüsü, kadın yolcunun konuşmasının devam etmesi üzerine tepki amacıyla bir anda yolda durarak araçtan iniyor.

    Araçtan inerken "Madem o kadar biliyorsunuz buyurun siz kullanın" diyen sürücü, birkaç dakika dışarıda bekledikten sonra yeniden aracına binerek yola devam ediyor. Şoförün otobüse tekrar bindiği sırada, kadın yolcunun sürücüyü telefonla yetkililere şikayet ettiği de duyuluyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Halk, Otobüsü, şoförünün, Yolcunun

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