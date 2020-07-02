“Bundan sonra bütün ihalelere gireceğiz”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özel İdare ile belediye arasında yaşanan ihale krizini meclis toplantısına taşıdı. Bundan sonra özel idarenin tüm ihalelerine gireceklerini söyleyen Özcan, "Bolu Belediyesi uzun yıllar, 2018 yılına kadar Özel İdare sahasındaki yolların yapılmasını karşılıklı protokolle sağlamışlar. Şimdi her nedense bu seçimden sonra ihale yöntemine dönüldü. Geçen yıl bir ihale yaptı, bizim de desteklediğimiz ortak iş yaptığımız bir şirket ihaleyi aldı ama iptal ettiler. Bu yıl yine bir ihale gerçekleştirdi. Bolu Belediyesi şirketine bu ihaleye katılın talimatı verdim. Bolu Belediyesi’nin şirketi en düşük teklifi verdi. Bu sefer yine ihaleyi vermek istemediler. Bunu kamuoyuna açıklayacağız dediğimiz için bu sefer ihale sizde kaldı diye bize yazı gönderdiler. Sözleşme davetini beklerken 9’uncu gün yine ihaleyi iptal ettiler” dedi.

“Kötü niyete bakar mısınız?”

İşin Bolu Belediyesi logosunun kapatılarak yapılmasını istediklerini belirten Tanju Özcan “Sanki belediye orada reklam yapacak. Düşünceye bakar mısınız. Kötü niyete bakar mısınız. Arkadaşlar bizim söylediğimiz, 3 milyona başkası yapacağına 2 milyona biz yapalım. Halkın parası bu. Biz siyasi bakmıyoruz. Böyle bir şey olur mu? İl Özel İdare’nin cebinden daha az para çıksın diye uğraşıyoruz. Ama onlar daha az paraya biz bu işi yapalım dediğimiz halde siyasi olarak bakıyorlar ve bize bunu vermiyorlar. Ama biz bundan sonra Özel İdare’nin bütün yapım işlerine gireceğiz. Öyle 3 kuruşluk işi Özel İdare’ye 4 kuruşa yaptırmayacağız. Biz Özel İdare’nin işinden para kazanma derdinde değiliz. Ya önceki dönemler gibi belediyeyle protokol imzalayıp yapacaklar. Niye 10 yıldır bütün işler belediyeyle protokol imzalanarak yapılırken protokol usulünü kaldırıyorsun. Belediye kamu kuruluşu. Başkan Ahmet olur Mehmet olur. Biz halkın parasını koruma derdindeyiz. Bundan sonra Özel İdare’nin tüm işlemlerini çok yakından takip edeceğiz. Bizim faaliyet alanımızın kenarından bile geçen bütün ihalelere gireceğiz. Hadi bakalım. Hodri meydan. Madem siyasi davranıyorsun" şeklinde konuştu.