Bungalovlar rağbet görüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde ve ülke genelinde turizm ivmesi her geçen yıl yükseliyor. TÜİK'in verilerine göre turistlerin geliş nedenlerinin ilk sırasında gezi, eğlence ve kültürel aktiviteler yer alıyor. Verilere göre hem yurt içi hem de yurt dışındaki ziyaretçilerin konaklama harcamaları da yüzde 185 arttı. Bungalov ve tiny house evlerin iç turizm piyasasını canlı tuttuğunu gözlemleyen girişimciler, “Ziyaretçilerin birçoğu artık geleneksel tek tip tatil planları yerine daha düşük maliyetli ve bireysel konaklama modellerine yönelerek tercihlerini çeşitlendiriyor. İnsanlar gerek mevcut ekonomik koşullardaki seyahatlerinde bütçesine uygun konforlu bir konaklama imkânı yaratmak gerekse kalabalıktan kaçarak doğayla baş başa kalabilmek için artık bungalovları tercih ediyor. Bu durum ise bölgesel turizmin kalkınmasında büyük bir rol oynuyor” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN DESTİNASYONLARDAN BİRİ BOLU

Büyük şehirlerde yaşayanların bungalov ve tiny house gibi konaklama seçeneklerinin bulunduğu destinasyonlarda en çok Bolu'nun çeşitli tabiat parkları, milli parkları, köyleri ve ilçeleri, Sapanca, Maşukiye, İğneada gibi yerlere seyahat edildiği belirtildi.