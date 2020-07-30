Gazetecilik mesleğinde yazılı olan ve olmayan onlarca kural vardır. Yaptığınız her haberi önce ahlak, sonra meslek ve nihayetinde de sosyal normlara uygun olarak yapmanız size gazetecilik onurunun yüklediği en önemli görevdir.

Haber;



1. Güncel ve gerçek olmalıdır.

2. Özle biçim arasında denge kurmalıdır.

3. Doğru olduğu kanıtlanabilmelidir.

4. Haberde kamu yararı bulunmalıdır.



Yukarıda belirttiğimiz, haberin taşıması gereken kurallar eğer haber yapılırken gözetilmemiş ise o yazı haber değil ancak dedikodu, asparagas veya kurgu haber olur ki; gazetecilik mesleğini yapanlar dedikodu, asparagas ve kurgu haber yapmanın mesleğimiz açısından yüz kızartıcı bir suç olduğunu bilirler.



Bolununsesi ve Bakış Haber internet sitelerinde zaman zaman gördüğümüz, dedikodu, asparagas veya kurgu habere bir yenisi eklenmiş, gazetecilik mesleği onuru bir kez daha gazeteci olmayan bu şahıslar (Kamuran Alagözoğlu ve Mahmut Alan) tarafından ayaklar altına alınmıştır. Sık sık dedikoduya dayalı şahsi kin ve husumetlerini kurum kuruluş veya şahıslara yönelik mesnetsiz iftiralarla kusan bu kişileri kınıyor, kendilerini dedikodu metinleri hazırlamaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Kahve köşelerinde yapılan dedikoduları, konuşulan yalan yanlış veya yanlı anlatımları internet sitelerine malzeme yapıp insanları, kurumları töhmet altında bırakan bu anlayışın gazetecilik olmadığını bir kez daha vurguluyorum.



Bu bilgilerin ışığı altında bir gazetecinin, hele benim gibi Türkiye’nin en büyük meslek kuruluşunun temsilcisi olan bir kişinin yaşanan habercilik skandalına kayıtsız kalması mümkün değildir. Gazetecilik kisvesi altında hazırlanan bu seviyesiz metinlerin habermiş gibi sunulmasına karşı tüm toplumu uyarıyorum. Bunlar gazeteci değil. Dikkate almayın!..

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 16:09