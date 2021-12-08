“Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yattığı cezaevinden izinli çıkan Kemal Özçelik, iki kadın dolandırıcının tuzağına düştü. Halen Bakırköy Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak yatan Ayşenur Samancı, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Bu dolandırıcılık olayını bilmiyordum. Kız arkadaşım Fatma Çetin beni Abdulkadir İpek ile tanıştırdı. Bu kişi cep telefonu işi yaptıklarını söyledi. Bende tiyatroculuk işiyle uğraşıyordum. Paraya ihtiyacım vardı. Ben kesinlikle Bolu’ya gitmedim.İyi ki cezaevine girdim. Abdulkadir isimli şahıs bana sürekli cinsel tacizde bulunuyordu ve bu işe girmem içinde tehditler savuruyordu. Sadece iki işte bulundum. Sonra Amasra’da yakalandık. Tehdit olduğu için bu işten kurtulamadım. Fatma ile Bolu’ya gelmedim” derken, Mahkeme heyeti her iki kadın sanığın Bolu’da çekilmiş fotoğraflarını göstermesine rağmen Samancı, fotoğraftaki kişinin kendisine ait olmadığını belirterek gözyaşlarına boğularak, suçsuz olduğunu iddia etti.

AYŞENUR’LA BERABER BU SUÇU İŞLEDİK

Dolandırıcılık suçundan tutuklandıktan 10 ay sonra serbest bırakılan ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Fatma Çetin, her şeyi itiraf ederek, “Daha önceden polis ifadesinde, savcılıkta yalan söyledim, suçumu itiraf ediyorum. Bolu’ya gelerek müşteki Kemal Özçelik’ten 4 bin 500 liraya anlaşılan cep telefonunu aldık. İkimizin başında da peruk vardı. Çok pişmanım. Bu işi yapmamızı bize Abduldakir İpek söyledi. Dolandırma olayını da sonradan öğrenmedik. İstanbul’dan yola çıkarken öğrendik. Kime kusura bakmasın, gerçek bunlar. Bende bir ara tiyatro işiyle uğraştık. Gerçek suçlu Abdulkadir’dir” dedi. Bu açıklamanın karşısında Ayşenur Samancı, SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada, arkadaşına yönelerek, “Neden yalan söylüyorsun Fatma, ben Bolu’ya seninle gelmedim” diyerek ağlamasını sürdürdü.

BAŞLARINDA PERUK VARDI

Duruşmaya müşteki olarak katılan Kemal Özçelik, biri tutuklu diğeri hükümlü olan her iki kadından şikayetçi olduğunu açıklayarak, “Cezaevinden izinli çıktıktan sonra paraya ihtiyacım vardı. Sosyal paylaşım sitesinden cep telefonumu 4 bin 750 liraya satılığa çıkarttım. Abdulkadir isimli şahısla görüştük ve 4 bin 500 liraya anlaştık. Bolu’ya iki kadının geleceğini telefonu onlara vermemi ve parayı da havale edeceğini söyledi. Bende inandım. Bir iki sonra Sümer Mahallesine arabayla iki kadın geldi. Başlarında peruk vardı. Benden telefonu alıp, ‘Arabada bebek var’ hemen gitmemiz gerekir diyerek, elimdeki telefonu alıp, dekontu gönderdik diyerek, arabaya binip uzaklaştılar. Havale beklerken bana sahte bir dekont göndermişler o zaman dolandırıldığımı anladım. Kendilerinden şikayetçiyim. Bu olaydan 20 gün sonra bu şahıslar Amasra’da yakalanmışlar. Cep telefonum bana polis tarafından iade edildi ama ben yinede şikayetçiyim. Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu. Ağlamaları bile yalandan. Suçtan kurtulmak için böyle ağlama numarası yapıyorlar” dedi. Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abduldakir İpek ile Veli Karakaş, SEGBİS sistemi bağlantısı yapılamadığından dinlenemedi ve duruşma 08 Şubat 2022 tarihine ertelendi.