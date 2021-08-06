BUNLAR HEP KARIŞTIRILIYOR !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Gazeteciliğe ve yazarlığa başladığım ilk dönemlerde bir abimle sohbet ederken yanımıza biri geldi, beni pek fazla tanımıyordu. Sohbet ettiğim abim beni “işte bu bizim Onurumuz yazarlık ve gazetecilik yapıyor. Bilgisayardan ve elektronik eşyalardan çok iyi anlıyor ve hani derler ya içi dışı bir insan diye. Onur da öyledir. Birde düşündüğünü korkmadan çekinmeden pat diye söyler bazen insanı sinir eder. Diyerek tanıştırmıştı. Yeni tanıştığım arkadaş da bunu duyunca gülümseyerek bakışlarından belli zaten. Onur sen hiç değişme demişti.

O zaman “ bunlar bana iyi bir şey mi diyor. Yoksa kötü bir şey mi? anlayamamış gülmüş geçmiştim.” Ancak yıllar geçtikçe ve etraftaki insanlara bakınca onların ne demek istediğini daha iyi anlamaya başladım. Gülmeyin bazen benimde anlayamadığım şeyler oluyor. Aslında anlayamadığımı yazmam hala o abimin dediği gibi olduğumun yani değişmediğimin bir kanıtı. Çünkü birçok köşe yazarı anlamadım. Bilmiyorum cümlelerini bile kurmaktan çekinir.

Bu arada değişmek dedim de aklıma geldi. İnsanlar karşısındakini değiştirmeye ne kadar meraklı fark ettiniz mi? Örneğin evlenecek çiftler evlenmeden önce karşısındaki insan için “nasıl olsa evlendikten sonra değişir “diye düşünür ve evlendikten sonra hep birbirlerini değiştirmeye uğraşırlar. Sonrada benim sevdiğim kişi bu değil derler.

Tabii değil çünkü sen onu değiştirdin adeta güncelledin senin sevdiğin kişi eski sürümde kaldı artık fabrika ayarlarına döndürsen bile eski sürüm yüklenemez. Bünye hata verir. Evet, farkındayım böyle anlatınca yüzlerde bir tebessüm oldu. Ancak söyleyin anlatmaya çalıştıklarım doğru değil mi? İnsanlar hep karşısındaki insanları değiştirmeye çalışmaz mı?

Şimdi bazı arkadaşlar değişim aslında gelişimdir sen gelişime karşı mısın diyecek. Ben değişimin gelişim olduğuna inanmıyorum biz bazı kavramları karıştırıyoruz. Tabii ki gelişime karşı değilim. Ancak başkasının zoru ile değişmeye karşıyım. Bazı şeyler hiç değişmeden de gelişebilir. Hele kişi başkasının zoru ile değişiyorsa. kendi kişiliğini kaybediyor tanınamayacak hale geliyor. İçinden geleni söyleyemiyor içinden geldiği gibi davranamıyor. Takdir edersiniz bu da hiç hoş olmuyor.

Bu yüzden sadece kendimiz istiyorsak, istediğimiz ölçüde değişmeliyiz başkaları istediği için değil! Tabii insanların değişmeye ve değiştirmeye olan merakı en çokta engellenenleri ve ailelerini etkilemekte. Benim bizzat şahit olduğum olaylar var. Mesela bir ailemiz vardı çocukları özel gereksinimleydi. Benim yazılarımı görünce baba irtibata geçti. Bir görüşmek istedi.

Ben de tamam görüşelim. Ancak anneyi ve çocuğumda getirin dedim. İnanın anneyi zor ikna ettik. Kadın ‘benim çocuğum farklı orada biri bir şey der diye gelmek istememiş.’ Biraz konuşunca anladım. Kadının zaten evden çıkmadığını ve çocuğunu da evden çıkarmadığını anladım. niye böyle yapıyorsun dedim. Komşular bu çocuktan bir şey olmaz siz bununla uğraşmayın dediler dedi

Yani kadının komşuları bu genç anneyi sen bu çocuğa bakma ilgilenme hemen başka bir çocuk yapın diyorlarmış. Hatta daha ağır şeylerde söylemişler. Genç ve özel gereksinimli bir çocuğa sahip anneye siz bunları söylerseniz, bir bakıma onu olduğu gibi kabullenmek ve yardım etmek yerine onu değiştirmeye kalkarsanız. O kadın evden çıkar mı? Ya da çocuğunu çıkartır mı? Peki, o kadının psikolojisi nasıl olur bir fikriniz var mı?

Galiba insanların farkında olmadan yaptığı en büyük hatalardan biri karşısındakini olduğu gibi kabul etmemek yardım adı altında o insanı değiştirmeye hatta üzerinde baskı kurmaya kalkmaktır. Aslında Bunun ne denide bize öğretilen kavramları birbiriyle karıştırdığımızdır. Değişmeden de gelişe bileceğimizi değiştirmeden de mutlu olabileceğimizi bir anlasak ve birazcık empati yapsak kendimizle ve dünya ile barışık olsak daha mutlu oluruz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…