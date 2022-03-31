Bunlar kargo aracından çıktı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kargo aracının içerisinde yaptığı aramada çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Bunlar kargo aracından çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Jandarma narkotik ekipleri narkotik köpeğinin katıldığı yol denetimi sırasında şüphe üzerine durdurulan kargo aracının içerisinde arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araç didik didik arandı.

Kargo aracında yapılan aramada; 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kg kaçak aromalı tütün ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada; “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 09:14
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