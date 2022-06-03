BUNLAR LÜKS DEĞİL İHTİYAÇ !

( Ses kaydı az sonra eklenecek )

Şişli'de bir apartman

Yoksa eğer halin yaman

Nikel-kübik mobilyalar

Duvarda yağlı boyalar

İki tane otomobil

Biri açık biri değil

Aşçı uşak hizmetçiler

Dolu mutfak dolu kiler

Hanım gider sen gidersin

Gündüzleri çaydan çaya

Gece olur davetlisin

Ya dineye ya baloya

Hey

Lüküs hayat lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne ömür şey

Oh ne rahat

Yoktur eşin lüküs hayat

1933 yılında Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş o yıllardan bu yıllara kadar birçok ünlü sanatçımızın rol aldığı bu güzel müzikalin dillere yerleşmiş güzel bir melodisiyle başlamak istedim bu güzel eseri hatırlattıktan sonra size lüks nedir diye sorsam. Lüks yaşamı tarif edin desem. Her halde bu şarkıda olduğu gibi apartmanlar, otomobiller, yatlar, hizmetçiler, uşaklar varsa bir insan lüks yaşıyor dersiniz.

Ancak günümüzde çoğu kişi lüks deyince bunlara bakmaz oldu. Cep telefonu, bilgisayar, tablet bilgisayar, televizyon gibi günümüzde olmazsa olmaz cihazlar akla gelmeye başladı. Yaşadığımız ekonomik zorluklar döviz kurunun artışı bu cihazların fiyatını arttırması yetmemiş olacak ki, geçtiğimiz hafta TRT bu cihazlar üstünden aldığı payı baya bir arttırdı. Dolaysıyla artık bu cihazları almak çok daha zorlaştı.

Peki, soruyorum bu cihazlar lüks mü? Yani şöyle düşünün bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Uzaya gitmekten bahsediyoruz. Ama bazı insanlar için akşam eve geldiğinde televizyon seyretmek, telefonla birilerini aramak, bilgisayarda ve tablette çalışmak lüks olarak görülüyor. Aslında bunların lüks değil bir ihtiyaç olduğunu biz pandemi günlerinde görmemiş miydik? Pandemi bize bunları öğretmemiş miydi? Şimdi ne oldu? Her zamanki gibi öğrendiklerimizi unuttuk mu? Bu cihazlar zaten pahalıyken zaten gereğinden fazla vergi alıyorken TRT payını arttırmak niye?

Aslında bu cihazlar engellenen bireyler için de çok önemli, size kendimden örnek vereyim biliyorsunuz yürüme problemi yaşadığım için evden pek çıkmıyorum. Tıpkı sizlerin 1 yıl önce yaptığı gibi her işimi evden bu cihazları kullanarak yapıyorum. Örneğin bilgisayarda araştırma yapıyor ve yazılarımı yazıyorum. Televizyonda haberleri takip ediyorum, cebimdeki telefonla sevdiğim insanları arıyorum. Olayları takip ediyorum ve burada sizlerle paylaşabiliyorum

Bu cihazlar beni ve benim gibi insanları özgürleştiren engelleri ortadan kandıran cihazlardır. Siz bana ve benim gibi dışarı çıkmakta zorlanan yani engellenen ve özel gereksinimli arkadaşlarımıza bu cihazların fiyatlarını ve aldığınız vergiyi yükselterek. Adeta bu cihazları alacak paran yoksa otur evde hiçbir şey üretme hiçbir şey öğrenme diyorsunuz. Ayrıca tekerlekli sandalye fiyatlarını hiç demiyorum bile orada durum daha vahim.

Şimdi böyle yazıyorum. bunları anlatıyorum diye bana kızanlar,” ekonomi böyle ne yapalım” diyenler olabilir. Ekonomi TRT gibi bir kurumun her elektronik üründen aldığı payla düzelmez. Hele vergileri arttırarak hiç düzelmez. Bence ekonominin düzelmesini istiyorsak bu tür cihazları lüks değil bir ihtiyaç olarak görmeliyiz. Herkesin alabileceği bir şekle getirmeliyiz. Özelliklede bir şekilde engellenen ve özel gereksinimleri olan okula gitmekte zorlanan arkadaşlarımıza bu cihazlarla eğitim verip bir şeyler üretmelerini teşvik etmeliyiz.

Bakın sevgili yetkililer engellenen ve özel gereksinimleri olan arkadaşlarımız aslında doğru eğitim aldıklarında ve üretmeyi öğrendiklerinde gerekli araçlarla bu yönde teşvik edildiklerinde inanın yapamayacakları hiçbir şey yok. Yani dünyayı parmaklarının ucunda çevirecek yetenekte arkadaşlarımız var. Ne yazık ki dediğim cihazlara maddi güçleri yetmediği için fark edilmiyorlar hiç bir şey yapmadan hayatları geçiyor.

İşte bizim parayı pulu bir kenara bırakıp bu değerleri kazanmamız gerek Avrupa ülkelerinde internetin bile insan hakkı olduğu her ay belirli bir limitte internetin ücretsiz olarak insanların kullanımına açılması konuşuluyor. Gelin bizde bu alanda vergileri ve fiyatları yükselteceğimize bu tür şeyleri nasıl yaparız diye düşünelim. İnanın bana böyle yaparsak engelleri daha çabuk aşarız...

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…