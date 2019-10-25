Bunlar memleketin başına bela

Haber: Volkan YILMAZ

Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 529 kişi artarak toplam 3 milyon 674 bin 588 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 991 bin 638’i erkeklerden, 1 milyon 682 bin 950’si ise kadınlardan oluşuyor. Giderek artan sayının ardından vatandaşların tepkisi de büyümeye devam ediyor. Bolu’nun da arasında olduğu 21 farklı ilde mültecilerin sorun olup olmadığı konusunda düzenlenen ankette vatandaşlar yüzde 94,9 ile olumsuz görüş bildirerek sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’de mülteciler sorun mu sorusuna vatandaşlar yüzde 56,7 evet cevabı verirken, yüzde 1,8’i ise hayır cevabı verdi. Mülteci konusu ile ilgili muhalefetin propagandası sorusuna ise vatandaşlar olumlu cevap verdi.

SORUN BÜYÜYOR

Ankette yer alan bir diğer sorusu olan mülteci sorununun büyümesi konusuna vatandaşların yüzde 21,9’u olumsuz görüş bildirerek sorunun giderek büyüdüğünü ifade etti. Ayrıca ankete katılan 1802 kişiden 148’i güvenliklerinin olmadığını belirtti.

YARDIMLAR KESİLMELİ

"Mültecilere yapılan sosyal yardımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 40,2 si yardımların hemen kesilmesi yönünde görüş belirtirken yüzde 23’ü ise daha ne kadar yardım yapılacak dedi. Geriye kalan kesimin yüzde 18,3’ü ise kendi vatandaşımıza yardım yapılsın görüşünde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 15:30