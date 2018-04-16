Haber: Semih Baykal

Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın öncelikle Mudurnu’da 7 yıldır çözülemeyen hastane konusunda yer tahsisi yapmayan ve yıllardır gelenek haline gelen halk pazarının Perşembe gününe alınması noktasında Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’e tepki göstererek Mudurnu Belediyesi önünde oturma eylemi yapması gerektiğini söyledi.

“ÇALIŞTIĞINIZ ORANDA MİLLETE HİZMET ETMENİZ GEREKİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın hafta sonu partilileriyle birlikte Mudurnu yolunda gerçekleştirdiği oturma eylemini Doğanay şu sözlerle eleştirdi; “ Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan öncelikle şunu bilmesi lazım, oturmakla bu ülkeye hizmet edilmiyor. Çalışmanız gerekiyor. Çalıştığınız oranda da millete hizmet etmeniz gerekiyor. Mudurnu yolunun coğrafi ve fiziki şartlarını değerlendirdiğimiz zaman bu yolda çalışmalar yaparken aksını başka bir yoldan veremiyorsunuz. Yani bu yolda hem çalışacaksınız hem de sirkülasyonu sağlayacaksınız. Evet bu yolda bir gecikme vardır. Ama bu yol çalışması devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekilliği yapan Tanju Özcan öncelikle şu hassasiyetleri göstermesini bekliyordum. 1) Mudurnu da 7 yıldan bu yana çözülemeyen ve Mudurnulu hemşerilerimizin yarayan kanası haline gelen bir hastane sorunu var. Bu sorun ile ilgili Bakanlık paramız var bize yer tahsisi yapın diyor. Cumhuriyet Halk Partisine ait Mudurnu Belediyesi bu konuda bir yer tahsisi yapmadı. Son olarak biz bu soruna el atarak İl Özel İdaresinde alınan bir kararla Mudurnu İlçe Özel İdaresinin bulunduğu yedi buçuk dönüm araziden idareyi çıkarttık. Bu yerinde Sağlık Bakanlığına tahsisini yaparak Mudurnulu hemşerilerimizin hastanesinin yapılması için özveride bulunduk. Bu bir lüks değil biz özveride bulmak zorundaydık. Bu hastane için 10 Mayıs’ta bir ihale yapılacak. Şimdiden Mudurnulu hemşerilerimize hayırlı olsun. 2) Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Mudurnu da Belediyeyi aldıktan sonra yıllardır gelenek haline gelmiş cumartesi günleri kurulan halk pazarı Perşembe gününe alındı. Ben ne zaman Mudurnu’ya ziyarete gitsem, pazarcılarla buluşsam bizlere, atalarımızdan bu yana gelenek haline gelen Cumartesi Pazarımızın gününü neden değiştirdiler diyorlar. O zamanlarda da Mehmet İnegöl bir açıklama yaparak ben belediye başkanıyım kararı da ben veririm demişti. Şimdi seçim yaklaştı ve tekrar Pazar gününün değişeceği söyleniyor. İnsana günaydın derler.”

“DOĞRUDA BULMUYORUM”

Son olarak Doğanay, şunları söyledi; “ Bu noktada Mudurnu yolunda oturan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a şunu söylemek istiyorum; kendi belediye başkanınıza şu söyleseydiniz ‘Ey Belediye Başkanı sen nasıl ki Mudurnu hemşerilerimizin sağlık noktasındaki hassasiyetini görmezden gelerek, Kocama Mudurnu da Sağlık Bakanlığına bir yer tahsisi yapmıyorsun diyip Mudurnu Belediyesinin önünde oturmuş olsa ve Mudurnu Pazarının girişinde partilileriyle beraber oturmuş olsaydı inanın samimiyetimle söylüyorum eğer ki bir eleştiriyse, Bolu için özel bir şeyse bende onunla birlikte otururdum. Ama bunların hiçbir tanesini yapmayıp sadece gündeme gelmek adına bunların yapılıyor olmasını öncelikle bir birey olarak çok doğru bulmuyorum. Bunu yakışıklı da bulmuyorum. Çünkü bir Milletvekilinin yapması gereken konu gidip orada oturmak değil. Mecliste bu konuyu gündeme getirip hemen sonraki hafta gidip orada oturmak değil. Önce hastane ve Pazar yerinin sorununu çözecektin. Sonrada biz senin yanında olurduk. Bunları reklam kokan kısım olarak düşünüyorum. Doğruda bulmuyorum” dedi.