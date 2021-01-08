Bunlarda Gerede’nin Yılkı atları



Haber:Volkan Yılmaz

Bolu'da yaylacılığın en yoğun yaşandığı ve adını ev sahipliği yaptığı 'Yılkı Atlarından alan At Yaylası'nda sonbaharın getirdiği güzellik sık sık haberlere konu olurken, bu kez doğada vahşi haldebulunan Yılkı Atları Gerede’de objektiflere yansıdı. Geniş düzlükleri ve sık ormanlarıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan Salur Yaylası'ndaki sarı, yeşil ve kahverenginin bütün tonlarını barındıran ağaçların arasında görsel şölen oluşturan atlar bölgeye gölet ölçümü yapmaya giden bir memur tarafından görüntülendi. Yılın belirli dönemlerinde bir arada görülebilen Yılkı Atlarıkış günlerini geniş yeşil alanlarda özgürce koşarak ve otlayarak geçiriyor. İlçenin bir değeri olarak görülen ve hem Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hem de hayvansever vatandaşlar tarafından yaşamaları için çaba gösterilen Yılkı Atları için kış aylarında yaşam alanları olan bölgelere yiyecek ve yem bırakılıyor.

Gerede İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görevli Zekeriya Bölükbaşoğlu isimli vatandaşın çektiği fotoğraflar Salur Yaylasındaki Yılkı Atlarının varlığını teyit ediyor.