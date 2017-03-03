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03 Mart 2017 Cuma
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    Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan köşe yazısı...

    03 Mart 2017 Cuma 11:59
    Bu haber 86 kez okundu
    BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ


    Yazıyı Özge Nur Dilber'in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

     Yıllardır hep Engel sahibi insanların daha çok dışarı çıkması gerektiğini savunurum. Hatta çoğu zamanda engel sahibi arkadaşlarımı ve ailelerini bu konuda konuşarak dışarı çıkmalarını söylerim. Çünkü engelleri kaldırmanın en iyi yolunun engellenen arkadaşlarımızın sokağa çıkıp sosyal hayata katılmaları olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazıları engellenen bireyler sokağa çıksa ne olacak sokaklarımızın hali belli diyecekler

    Evet, maalesef ülkemizde çoğu sokağımızın hali belli yani engellenen bireyler için uygun değil. Fiziksel şartlar yüzünden birçok yerde zorlanıyoruz. Ama şöyle bir düşünün engellenen insanlar olarak bu yüzden evlerimizden çıkmazsak sokaklarda karşılaştığımız engelleri yetkililere bildirmezsek o engelleri hiç yok edemeyiz

    Örneğin ben fırsat buldukça Bolu’nun engelsiz mekânları olarak tarif edebileceğim avm’leri dolaşmayı çok severim ve orada karşılaştığım engelleri de yetkililere bildiririm hatta birkaç yıl önce Bolu dağındaki Avm yetkilileri beni toplantıya çağırıp engelli park yerleri ile ilgili görüşlerimi almıştı. Sağ olsunlar gittiğimde beni görürlerse Onur ne haber var mı bir sıkıntı derler. Yani bu konuda çok duyarlıdırlar

    Gecenler de Bolu dağındaki avm ye gittiğimde engelli park yerlerinin yeterince kontrol edilmediğini hissettim. Bunu da dile getirdim geçtiğimiz hafta sonu tekrar gittiğimde her şey yolundaydı yani engelli park yerlerinin bilinçsiz insanlar tarafından işkâl edilmesi bir nebze olsun kontrol altındaydı. Buradan duyarlılıkları için Bolu Dağı’ndaki avm’nin yetkililerine teşekkür ediyorum.

    Birde Bolu’da Engelsiz Mekân diyebileceğim ve sık gittiğim isminde Bolu’nun plaka numarası olan bir Avmmiz daha var. Orada da her şey düşünülmüş. Kapılarından girince yerlerde görme yetersizliği olanlar için sarı yollar yapılmış buradan bu avm mizin yetkililerine de böyle bir şey düşünüp uyguladıkları için teşekkürler tabi ki bu sarı yollar şimdilik sadece merdivenlere kadar döşenmiş. Ben ilerde bu sarı yolların o avmnin içindeki tüm koridorlara döşeneceğini düşünüyorum.

    Ayrıca sayın avm yetkililerine buradan bu işi geliştirmeleri için birkaç önerim olacak. İsminde Bolunun plakasını olan ilgili avmde asansörlerimiz var o asansörlere görme yetersizliği olan arkadaşlarımız için sesli uyarı sistemi takılabilir yani asansör kaçıncı kata geldiğini sesli olarak söyleyebilir. Böylece görme yetersizliği olan insanların avmde daha rahat dolaşmaları sağlanabilir

    Bu arada İsminde Bolunun plakası olan avm yetkililerinden engellenen bir kişi olarak küçük bir ricam olacak. Otoparktaki engelliler için ayırdığınız park yerleri giriş kapısına çok uzak bu park yerleri mümkün olduğunca giriş kapısına yaklaşırsa daha güzel olacağını düşünüyorum ve bahsi gecen Avm yetkililerine bizler için engelsiz mekânlar oluşturma çabaladıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum

    Bu arada şimdi bana Onur Alışveriş merkezlerinin ismini niye yazmadın niye böyle anlatmaya çalıştın diyenler olabilir. Evet, doğru gıcıklık yaptım isim yazmadım ama Bolu’da yaşayan okuyan ve dinleyen herkes nerelerden söz ettiğimi anladı sanırım ve bence böyle daha eğlenceli oldu yani hem insanı düşündürüyor birazda gülümsetiyor. Aslında bu yazılardaki amacımızda insanları eğlendirerek bir şeyler anlatmak.

    Unutmayın arkadaşlar bizler mümkün olduğu kadar sokağa çıkıp karşılaştığımız engelleri yetkililere söylemekten çekinmemeliyiz.  Eğer burada her hafta yapmaya çalıştığım gibi güzel bir üslup ile engelleri her platformda anlatmayı başarırsak engelsiz bir ülkeye daha çabuk ulaşırız…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber - Bolu Olay Gündem Gazetesi

    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden

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