“Bunları yapanlar troller”

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada konuk olduğu programda Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtladı. Çağlayan’ın nikteli bir anısını anlatılmasını istemesi üzerine, bebeği olmayan bir kadın ile yaşadığı konuşmayı anlattı. Programın ardından söz konusu diyalog bazı haber sitelerinde gündeme düştü, ardından Twitter adlı sosyal medyada Tanju Özcana yönelik taglar açıldı. Konu büyüyerek, Bolu Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı birinci oturumuna da yansıdı. Tanju Özcan bu konu hakkında basına açıklama yaptı. Özcan “Sevgili Armağan Çağlayan’ın programına katıldım. Program zaten magazin ağırlıklı bir program, orada da bana şunu sordu ‘ne yapmak istiyorsun? En büyük hayalin nedir?’ siyasetin mizahi yönlerini öne çıkaran bir kitap yazmadı hiç bir siyasetçi. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var bizim. Bunları yazmak istiyorum dedim. Hatta espiri de yaptım yazabilmem için cezaevine girmem lazım. Bu yoğunlukta nasıl yazayım dedim. Sonra Armağan Çağlayan aklınıza gelen ilk espirili anınızı anlatır mısınız dedi. Aklıma bu geldi, keşke gelmeseydi. Bir kadıncağız geldi dedim bir açılışta, Ankara’ya yetişmem gerekiyordu. ‘Tanju bey size bir şey söyleyebilir miyim’ dedi. Hanımefendi dedim meclise yetişmem gerekiyor, hemen burada söyleyebilecekseniz söyleyin dedim. O da ‘çocuğum olmuyor yardımcı olur musunuz?’ dedi. Bir an bir şok oldum. Yani kötü bir niyetle söylemedim. Tabi kadın baştan tüp bebek tedavisi ile ilgili veya tıbbi bir sorunum var demediği için oradakiler de şaşkınlıkla izlediler. Şundan dolayı üzüntü duyuyorum, bu yaşanmış bir olay, o program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu” dedi.

“Amacım kadınları rencide etmek değildi”

Konuşmasına devam eden Özcan “Benim oradaki amacım kadınlarımızı rencide etmek değildi. Hiçbir zaman kadına hayatı boyunca el kaldırmış, şiddet kelimesi ağzından çıkmış bir insan değilim. Bunu herkes bilir. Ben bunu kadınları incitmek için yapmadım. Fakat o anıyı anlattığım için üzgünüm. O programın gidişatı bu, spontane gelişiyor. O anda ağzımdan o anı çıktı fakat şunu söyleyeyim iğrençsin Tanju falan yazanlar troller neden yapıyorlar? Çünkü Türkiye’nin çok önemli bir sorununa parmak bastım. Ne dedim? göçmen dedikleri geçici sığınmacılarla ilgili yaptığım açıklamalar Türkiye’de çok büyük bir yankı uyandırdı, destek buldu. Bundan dolayı açığımızı arıyorlar. Bizde orada anlatmamamız gereken bir anıyı anlattık. Bazen siyasetçi konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya, bu benim samimiyetimden kaynaklanıyor, iğrençliğimden bilmem neyimden falan değil. Bunu yapanların ben ne amaçla yaptığını biliyorum, kimler olduğunu da biliyorum, halk beni biliyor. Bolu’daki yakın çevrem iş arkadaşlarım benim kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Bundan dolayı samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa, gerçekten bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil, samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer bana, ama siyasi olarak bu işin peşini sürdürenler beni hashtag yapmaya çalışanlara hiç bir sözüm yok. Onların sözlerini ciddiye bile almıyorum. Rahatsızlıklarının göstergesidir bu yaptıkları” açıklamasında bulundu.