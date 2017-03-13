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Referandum seçim kampanyası kapsamında bir günde 4 grup halinde 32 köyü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu'dan çok güçlü bir şekilde Evet çıkacağını söyledi.Sürecin referandumdan ziyade milli bir duruş gösterme sürecine döndüğünün altını çizen Doğanay; " Bugün Çanakkale ruhunu sergileme zamanıdır. Bu duruşu sergileyenler veya sergilemeyenleri tarih yazacak. Bugün onlarla işbirliği içerisinde olanlar; Hollanda'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, Amerika'sıyla, Pensilvanya'sıyla, PKK'sıyla, bugünden itibaren net ve altını çizerek söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle bunların hepsini tarih yazacak. Bunları bu millet unutmayacak" dedi.AK Parti İl Başkanlığı Referandum kampanyası çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, 12 Mart Pazar günü 4 grup halinde yapılan çalışmalarda 32 köy ziyaret edilerek, vatandaşlardan Referandumda Evet için destek istendi. İl Başkanlığı önünde düğün konvoyunu andıran bir şölen içinde buluşan AK Partililer, gün boyu referandum çalışmalarını sürdürdüler.Çalışmaları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bugün AK Parti İl Binasının önünden çok sayıda partililerimizle birlikte 4 grup halinde çıkış yaptık. Milletvekilimiz Sayın Ali Ercoşkun ve Merkez İlçe Başkanımız Sayın Adil Esen'in öncülüğündeki grubumuz; Doğancı, Sultanbey, Sultan, Çayır, Köprücüler, Çampınar, Hıdırşıhlar, Taşoluk ve Berk Köylerine gittiler. Aynı şekilde Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ve İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer; Çaydurt, Yenice Pınar, Bürnük, Rüzgarlar, Baltalı, Avşar, Kuzuörendağlı, Nuhlar, Yeni Güney ve Ericek köylerinde vatandaşlarımızla buluştular. Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Arzu Aydın ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Taha Furkan Sönmezel öncülüğündeki grubumuz; Yeni Geçitveren, Susuz Kınık, Vakıf Geçitveren, Gökpınar, Çay Gökpınar, Saraycık ve Kındıra köylerine giderlerken, Ben de partililerimizle birlikte Okçular, Örencik, Ilıcakınık, Mesçiler, Çamyayla ve Demirciler Köylerine gittim. Referanduma 34 gün kaldı ve her gittiğimiz yerde bundan önce olduğu gibi bu günde vatandaşlarımıza doğruları anlatıyoruz. Dün akşam Hollanda'da yaşananları bütün millet olarak gördük ki; bu AK parti, MHP, CHP süreci değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile Haçlı zihniyetinin bir mücadelesidir. Bu dün akşam apaçık ortaya çıktı. Türkiye'de siyasetle uğraşanlara seslenmek istiyorum; bu işin siyaseti yok, bu ülke meselesidir. Bu yüzden Allah rızası için siyasetle uğraşan herkes doğruları söylesin, bu millete doğruları anlatsınlar" dedi.

Hollanda'dan yaşanan ayıptan sonra Referandum sürecinin 18 madde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylamasından ziyade Haçlı zihniyeti ile mücadele noktasına geldiğini söyleyen Doğanay; "Dün akşam Hollanda'da ibretlik olaylar yaşandı. Sözüm ona ileri demokrasiden bahsedenler, sözüm ona insan haklarından bahsedenler, sözüm ona ifade özgürlüğünden bahsedenler, sözüm ona insanların serbest dolaşım özgürlüğünden bahsedenler, sözüm ona terörist kılıklı bir gazeteci Türkiye'de göz altına alındığında dünyayı ayağa kaldıranlar gerçek yüzlerini ve niyetlerini ayan beyan ortaya koymuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı, bizim kendi toprağımız olan Konsolosluk binasına girmesine izin verilmiyor. Yıllardır Avrupa ülkeleriyle iyi geçinmek için kendini şartlandırmış bu Millet ilk defa dün akşam; hepsinin canı cehenneme dedi. Yedi düvel değil sekiz düvel de gelse hepsine karşı bu dik duruşumuzu Millet olarak sergileyeceğiz. Bu Haçlılara karşı bir dik duruştur. Çünkü bu Hollandalıları bizler çok iyi tanırız. Onların geçmişini de çok iyi biliriz biz. Dün Bosna Hersek'te neler yaşandığını bizler unutmadık. Onun için yıkılmayacağız, düşmeyeceğiz, güçlü olacağız, bir olacağız, diri olacağız. Bugün Çanakkale ruhunu sergileme zamanıdır. Bu duruşu sergileyenler veya sergilemeyenleri tarih yazacak. Bugün onlarla işbirliği içerisinde olanlar; Hollanda'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, Amerika'sıyla, Pensilvanya'sıyla, PKK'sıyla, bugünden itibaren net ve altını çizerek söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle bunların hepsini tarih yazacak. Bunları bu millet unutmayacak. Partili ayırt etmeden söylüyorum; bu Millet 16 Nisan'da gereğini yapacak ve güçlü bir şekilde EVET çıkacak. Buradan Hayır sloganlarıyla ortalıkta dolaşanlara seslenmek istiyorum; gün o gün değil, yarın bu millet sizi yuhlar" ifadelerini kullandı.