banner128

banner101

13 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bunların hepsini tarih yazacak

    Referandum seçim kampanyası kapsamında bir günde 4 grup halinde 32 köyü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu'dan çok güçlü bir şekilde EVET çıkacağını söyledi.

    13 Mart 2017 Pazartesi 09:45
    Bu haber 44 kez okundu
    Bunların hepsini tarih yazacak
    Foto galeriye git

    BASIN BÜLTENİ

    Referandum seçim kampanyası kapsamında bir günde 4 grup halinde 32 köyü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu'dan çok güçlü bir şekilde Evet çıkacağını söyledi.Sürecin referandumdan ziyade milli bir duruş gösterme sürecine döndüğünün altını çizen Doğanay; " Bugün Çanakkale ruhunu sergileme zamanıdır. Bu duruşu sergileyenler veya sergilemeyenleri tarih yazacak. Bugün onlarla işbirliği içerisinde olanlar; Hollanda'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, Amerika'sıyla, Pensilvanya'sıyla, PKK'sıyla, bugünden itibaren net ve altını çizerek söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle bunların hepsini tarih yazacak.  Bunları bu millet unutmayacak" dedi.AK Parti İl Başkanlığı Referandum kampanyası çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, 12 Mart Pazar günü 4 grup halinde yapılan çalışmalarda 32 köy ziyaret edilerek, vatandaşlardan Referandumda Evet için destek istendi.  İl Başkanlığı önünde düğün konvoyunu andıran bir şölen içinde buluşan AK Partililer, gün boyu referandum çalışmalarını sürdürdüler.Çalışmaları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bugün AK Parti İl Binasının önünden çok sayıda partililerimizle birlikte 4 grup halinde çıkış yaptık. Milletvekilimiz Sayın Ali Ercoşkun ve Merkez İlçe Başkanımız Sayın Adil Esen'in öncülüğündeki grubumuz; Doğancı, Sultanbey, Sultan, Çayır, Köprücüler, Çampınar, Hıdırşıhlar, Taşoluk ve Berk Köylerine gittiler. Aynı şekilde Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ve İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer; Çaydurt, Yenice Pınar, Bürnük, Rüzgarlar, Baltalı, Avşar, Kuzuörendağlı, Nuhlar, Yeni Güney ve Ericek köylerinde vatandaşlarımızla buluştular. Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Arzu Aydın ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Taha Furkan Sönmezel öncülüğündeki grubumuz; Yeni Geçitveren, Susuz Kınık, Vakıf Geçitveren, Gökpınar, Çay Gökpınar, Saraycık ve Kındıra köylerine giderlerken, Ben de partililerimizle birlikte Okçular, Örencik, Ilıcakınık, Mesçiler, Çamyayla ve Demirciler Köylerine gittim. Referanduma 34 gün kaldı ve her gittiğimiz yerde bundan önce olduğu gibi bu günde vatandaşlarımıza doğruları anlatıyoruz. Dün akşam Hollanda'da yaşananları bütün millet olarak gördük ki; bu AK parti, MHP, CHP süreci değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile Haçlı zihniyetinin bir mücadelesidir. Bu dün akşam apaçık ortaya çıktı. Türkiye'de siyasetle uğraşanlara seslenmek istiyorum; bu işin siyaseti yok, bu ülke meselesidir. Bu yüzden Allah rızası için siyasetle uğraşan herkes doğruları söylesin, bu millete doğruları anlatsınlar" dedi.

    Hollanda'dan yaşanan ayıptan sonra Referandum sürecinin 18 madde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylamasından ziyade Haçlı zihniyeti ile mücadele noktasına geldiğini söyleyen Doğanay; "Dün akşam Hollanda'da ibretlik olaylar yaşandı. Sözüm ona ileri demokrasiden bahsedenler, sözüm ona insan haklarından bahsedenler, sözüm ona ifade özgürlüğünden bahsedenler, sözüm ona insanların serbest dolaşım özgürlüğünden bahsedenler, sözüm ona terörist kılıklı bir gazeteci Türkiye'de göz altına alındığında dünyayı ayağa kaldıranlar gerçek yüzlerini ve niyetlerini ayan beyan ortaya koymuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı, bizim kendi toprağımız olan Konsolosluk binasına girmesine izin verilmiyor. Yıllardır Avrupa ülkeleriyle iyi geçinmek için kendini şartlandırmış bu Millet ilk defa dün akşam; hepsinin canı cehenneme dedi. Yedi düvel değil sekiz düvel de gelse hepsine karşı bu dik duruşumuzu Millet olarak sergileyeceğiz. Bu Haçlılara karşı bir dik duruştur. Çünkü bu Hollandalıları bizler çok iyi tanırız. Onların geçmişini de çok iyi biliriz biz. Dün Bosna Hersek'te neler yaşandığını bizler unutmadık. Onun için yıkılmayacağız, düşmeyeceğiz, güçlü olacağız, bir olacağız, diri olacağız. Bugün Çanakkale ruhunu sergileme zamanıdır. Bu duruşu sergileyenler veya sergilemeyenleri tarih yazacak. Bugün onlarla işbirliği içerisinde olanlar; Hollanda'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, Amerika'sıyla, Pensilvanya'sıyla, PKK'sıyla, bugünden itibaren net ve altını çizerek söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle bunların hepsini tarih yazacak. Bunları bu millet unutmayacak. Partili ayırt etmeden söylüyorum; bu Millet 16 Nisan'da gereğini yapacak ve güçlü bir şekilde EVET çıkacak. Buradan Hayır sloganlarıyla ortalıkta dolaşanlara seslenmek istiyorum; gün o gün değil, yarın bu millet sizi yuhlar" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Referandum, Seçim, Kampanyası, Kapsamında, Günde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VATAN SEVGİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZIN GÜNÜ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖRNEK OLACAK BİR OLAY!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ TAYLOR” dan “ BAYSAL” lara “ÜRETİM”….
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Nereye Dönsem Ben
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129