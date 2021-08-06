“Bunların zihniyeti bu zaten”

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz Günlerde “Yabancı uyruklu kim varsa abone, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere, bazı kalemlere 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan su kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık ücretine zam yapacağız” ve “bu misafirlik fazla uzadı” sözleriyle ülkemizde gündem olan Tanju Özcan’ın önergesi oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Bolu halkına, Tanju Özcan’ın bu tutumu hakkında düşüncelerini öğrenmek için kendilerine mikrofonumuzu uzattık. İşte halkımızın söyledikleri;

Sığınmacıların gitmesini isteyen fakat uygulamayı yanlış bulan Aydın emen “Şimdi şöyle yüzde 10 zam yaparak hiçbir şekilde sonuçlanmaz. Sonuçta su saatleri kartlı biliyorsunuz. O kartlarda bina iskân sahiplerine ait bunun için de yüzde 10 zam yapma şansı yok bu şekilde. Bunları göndermek içinde bu uygulama bence yanlış. Birazcık faşistliğe giriyor aslında. Gitmesini istiyor muyuz gerçekten istiyoruz ama bu uygulamayla değil. Bu uygulamayla olmaz bu iş. Tanju Başkanı destekliyoruz ama bu şekilde değil” ifadelerini kullandı

“BİRAZ AYRIMCILIK OLMUŞ”

Ramazan Bilçin “Ben Bolulu değilim ama düşüncemi soruyorsan biraz ayrımcılık olmuş. Almanya’da başka ülkelerde yaşayan Türkler de buraya gelsin onlar da onları göndersin. Farklı şeyler ama insanlar savaş altında top altında bomba altında. Neyse bu bomba falan görmemiş galiba. Bence yanlış bir karar ama kendi kararlarıdır. Bence ayrımcılık olmuş. O zaman başka ülkede yaşayan Türklerden de 10 katı yol parası su parası alsınlar. 5-6 milyon Türk vatandaşımız var bizim yurt dışında” diye konuştu.

“CANIMIZA TAK ETTİRDİLER”

İbrahim Üzgün “Ne düşüneceğim doğrusunu yapıyor. Gitsinler buradan tabi. Doğru değil mi Biz halk olarak gitsin istiyoruz buradan. Yeter artık. Canımıza tak ettirdiler. Hırsızlık da onlar da her şey onlarda. Olamayan bir şey var mı Her pisliği onlar yapıyor. Gitsinler gitsinler. Yazık memleketi götürecekler yani başka bir şey değil”

“BİZE VERİLMEYENİ ONA VERİYORLAR”

Yılmaz ailesi “Bize verilmeyeni ona veriyorlar. Haklı o hususta destekliyorum. Onlardan rahat hareket edemiyoruz. Onlar bizden daha iyi yaşıyorlar askerlerimiz orada şehit oluyor. Onlar burada böyle gezince bizim kanımıza dokunuyor. Ben çok üzülüyorum şahsen.” Dedi.

Alınan karara sevinen Sadettin Elibol “En güzelini yapıyor. Bize bakacağı yerde onlara bakıyoruz. Bizim muhtaç olan kişilere verilmiyor onlara yapılıyor. En güzelini yapıyor. Tanju Özcan’a teşekkür ederim tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN ZİHNİYETİ BU ZATEN”

Abdullah Özcan “Ne düşüneceğim kardeşim. Hükümet demetimi bütün partili ayağa kalktı. Bunların zihniyeti bu zaten. Kökünden belli. Neymiş 10 misli. Adamlar can pahasına kaçtı geldi buraya malını mülkünü bıraktı geldi buraya. Ne diyeyim ben” dedi

“GENCİMİZ İŞ BULAMIYOR BUNLARIN YÜZÜNDEN”

Mert Doğangün “Çok haklı Çok doğru hakkımızı da savunuyor bu arada. Bence mantıklı bir şey. En doğrusunu yapıyor. Mesela Bolu’nun ilçelerinde, Ankara’da her dolmuş. Bizim gencimiz iş bulamıyor bunların yüzünden. Bence gitsinler. Çok doğru savunuyor Başkan Allah razı olsun.” İfadelerine yer verdi.

Ayşegül Yılmaz “Şu anda yabancıların memleketinde savaş var. Yarın Öbür gün bizim de aynı şey başımıza gelebileceğini düşünüp öyle konuşmalı bence” diye konuştu.

Vedat Özdemir “Başkanımızın yanındayız. Sonuna kadar destekliyoruz. Bolu Beyi başkanım” Dedi.