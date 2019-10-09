Bunu da yaptılar

Haber: C. Kutay AYKAN

Uyuşturucu tacirleri akıl almaz olaylara imza atmaya devam ederken, Narko timleri ise bu uyanıklara göz açtırmıyor. Plastikten yapılan oyuncak köpek içerisine uyuşturucu saklayıp, bu işin ticaretini yapmak isteyen 2 kişi Narko timlerinin titiz çalışması sonrası ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalarda durdurulan 61 plakalı araç içerisinde doğumlu Muhammet Şipal(Şoför), Kürşat Şipal(Oto Yıkamacı) oldukları tespit edildi. Muhammet Şipal isimli şahsın üzerinden alüminyum folyo içerisinde 2.52 gram gelen Skunk maddesi, araç içerisinde yapılan aramada; 15.77 gram gelen Skunk maddesi, 0.87 gram Metamfetamin maddesi, 1.32 gram gelen içime hazır vaziyette tütünle karışık Skunk Maddesi, 1 adet dijital Hassas Terazi, oyuncak plastik süs köpeği içerisine gizlenmiş vaziyette 2.25 gram gelen Metamfetamin maddesi, toplamda 19,55 gr SKUNK ve 3.12 gram metamfetamin, 25 adet 9 mm çapında MKE ibareli dolu fişek, 1 adet 7.65 mm çapında MKE ibareli dolu fişek, 2 adet Metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen Kürşat Şipal serbest bırakılırken, Muhammet Şipal, ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:45