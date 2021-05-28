BUNU MİLYONLARCA KİŞİ YAŞIYOR!

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O gün, yakışıklı adam tüm cesaretini toplayıp güzel kıza “benimle evlen desem, çok mu ileri gitmiş olurum” diye sordu? Güzel kız, gülümseyerek “olur mu öyle şey, seni çok seviyorum ve ne zamandır bu soruyu sormanı bekliyorum” diyerek, evet evlenelim der gibi başını salladı. Yakışıklı adam buna hem çok sevindi hem de içini birazcık endişe ve korku kapladı.

Evet, güzel kızı çok seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Ancak engel sahibi bir bireydi. Yani yürüyemiyordu ve bu durumun problem olmasından çok korkuyordu. Ama sevgisi her şeyin önüne geçmişti. Tüm cesaretini toplayıp güzel kıza o soruyu sormuştu ve olumlu yanıt almıştı. Kısa süre içinde yakışıklı adamla güzel kız evlendiler. Çok geçmeden bir çocukları oldu.

Günler günleri yıllar yılları kovaladı. Çocukları okul cağına geldi. Tabi yakışıklı adam daha çok çalışıp çocuğun eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyordu. Güzel kız da arada bir tanıdıkların evini temizlemeye gidiyordu. Yani herkes çocuğun okuması için bir şeyler yapıyordu. Eğitim giderlerinin bir kısmını da devlet kurumlarından yardım alarak çocuğu üniversite cağına getirdiler.

Çocuk üniversite sınavlarına girdi ve iyi bir üniversitede okumaya hak kazandı. Tabi bizim yakışıklı adam ve güzel kız yani çocuğun babası ve annesi bu duruma çok sevinmişlerdi. Yalnız çocuklarının kazandığı üniversite şehir dışında olduğu için bu sevinç çok geçmeden yerini kaygıya bırakmıştı. Çünkü ailenin maddi durumu her zamankinden daha kötü durumdaydı.

Yakışıklı adam işten çıkarılmış, yeni iş arıyordu. Ama hiçbir yerde özel gereksinimli bir bireyin çalışabileceği iş olmadığı için bir türlü iş bulamıyordu. “Devletten aldığım üç kuruşluk engelli maaşı ile bu çocuğu o üniversiteye nasıl gönderirim. Ona orada nasıl bakarım.” diye düşünmeye başlamıştı. Güzel kız kocasını bu kadar düşünceli gürünce “ben temizliğe daha çok yere giderim zaten devlette şu an a kadar okul masraflarının yarını karşıladı. Sen hiç merak etme çocuğu o üniversiteye göndeririz” dedi.

Yakışıklı adam, “Nasıl göndereceksin? Hadi gönderdin, orada çocuk nasıl yaşayacak. 18 yaşına giriyor. Artık devletin verdiği sosyal yardımlardan yararlanamayacak. Elimizde bir tek engelli maaşı kaldı. O parada zaten bu eve yetmiyor, oraya nasıl yetsin. Ah be engelli olmasaydım her işte çalışırdım. Aileme daha iyi bakar çocuğumuzu hakkı olan üniversiteye gönderirdim” diye düşünmeye başlamış. Güzel kıza dönmüş “Sen bana niye evet dedin. Keşke biz evlenmeseydik o zaman sizin daha iyi bir hayatınız olurdu. Baksana ben size yetemiyorum.”

Güzel kız “Olur mu, niye böyle düşünüyorsun? Biz bir birimizi çok seviyoruz. İnan ben bin defa dünya gelsem yine seninle evlenirim. Kendini üzme, böylede düşünme senin hiçbir eksiğin yok. Biz gayet iyi bir aileyiz. Bu sorununda üstesinden geleceğiz” diyip yakışıklı adama sarıldı. Ancak güzel kız da farkındaydı. Bu şartlarda çocuklarının eğitim hayatını bitirmekten başka çareleri yok gibi görünüyordu.

Bunu çocuğuna bir şekilde söylemesi, anlatması gerekliydi, ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Çünkü bunları derse çocuğun hayalleri yıkılacaktı. Bir gün güzel kız her şeyi göze aldı, çocuğunu karşısına alıp bu durumu anlatmaya karar verdi. Kocası iş aramaya çıkmıştı. O yokken çocuğu karşısına aldı ve tam konuşmaya başlayacağı sırada…

Evet, bu hafta sizlerle kendi yazdığım yarı gerçek yarı kurgu bir öyküyü paylaşmak istedim şimdi yarıda kestim diye kızacaksınız, ama sizi birazcık düşündürmek istiyorum. “ Annesi çocuğa okuyamayacağını söylesin mi? Baba kendine göre bir iş bulabilecek mi? Ülkemizde “engellenenler” için iş sahaları niye yok denecek kadar az? Niye bizim toplumumuzda engelli bireyin bakması gereken bir ailesi olabileceği hiç düşünülmez? Farkındayım, biraz ters açıdan bakıyorum olaylara. Ancak bunları yaşayan milyonlarca kişi var. Bu öykünün devamı için yorumlarınızı mesajlarınızı bekliyorum. Öyküyü haftaya birlikte şekillendirelim…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 01:15