BUNU SENDEN BEKLEMEZDİK !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bu yazıları yazmaya başladığımdan bu yana etrafımdaki insanlardan belki de en çok duyduğum şey “Her hafta yazacak şeyi nereden buluyorsun ve yazarken yorulmuyor musun? Sorularıdır.” Ben bu soruları duyunca genellikle gülümserim ve soruyu soranlara siz eğlenmekten yoruluyor musunuz? Sorusuyla karşılık veririm Onlarda bu soruya şaşırırlar ve gülümserler.

İnanın benim için yazmak sizlerle bir şeyler paylaşmak azda olsa hayatlara dokunmak ve çoğu zamanda Yazıları seslendiren arkadaşlara takılmak ve onları tatlı tatlı kızdırmak çok eğlenceli ve çok keyif aldığım bir şey, bundan niye yorulayım? Ayrıca yazılarda engelleri anlatıyormuş gibi gözükebilirim ancak aslında ben hayatı ve insanların bakış açılarını anlatmaya çalışıyorum. Yani hayat bitmeden dünya durmadan anlatacaklarım bitmez.

Şimdi vay be adama bak ne güzel eğleniyormuş keşke bizde çalışırken bu kadar eğlensek diyenler olabilir. Aslında bu düşünce bile sevdiğiniz işi ve mesleği yapmadığınızın ve hayata kötü bir açıdan baktığınızın kanıtıdır. İnsan yaptığı işi ve mesleği severse yanında da sevdiği insanlar olursa böyle düşünmez. Ne olursa olsun hayatın tadını çıkartır yaşadığı andan keyif almaya çalışır.

Bakın bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Yıllar önce kardeşimin düğününde düğün mekânına gittik. Ben kalabalıkta sıkışık oturmayı hele hele akülü tekerlekli sandalyedeysem sabit bir yerde durmayı pek sevmem. Yani illa dolaşacağım bir yerleri karıştıracağım. O yüzden masada da istediğim zaman kaçıp geri gelebileceğim bir yeri seçtim. Olanı biteni izlemeye başladım.

Misafirler gelmeye başladı ve mekân doldu. Ben ara ara masadan ayrılıp JimmyJib kamerasının olduğu yere gittim. Kullanan arkadaşı hem izliyorum hem de sohbet ettik. Bir ara piste baktım pist çıkıntılıydı yani ben tekerlekli sandalye ile çıkamazdım. Normalde bunu görünce gidip masaya oturmam ve üzülmem gerek. Ancak ben ne yaptım biliyor musunuz?

Yerime gitmedim. Herkes oynuyordu. herkes dans ediyordu. Bende pistin kenarında kaldırdım kollarımı akülü aracımla oynamaya başladım. Bunu gören kardeşim ve arkadaşlarım yanıma geldi ve bana eşlik etmeye başladılar. Yani piste insanlar oynuyor bizde pistin yanında bir grup kurduk oynuyoruz. Benim kollarım havada altımda Akülü araç neyse düğünün bitmesine yakın. Bir ara tekrar JimmyJib kamerasının yanına gittim

Kamerayı kullanan arkadaş: abi senden hiç beklemezdim bunu dedi. Şaşkın şaşkın yine ne yaptım dedim. Kameracı: şu mekânda bu akşam senin kadar eğlenen yok. Enerjine hayran kaldım. Gerçi bizim işimizi biraz bozdun kamerayı piste göre ayarlamıştık sen pistteki insanları dışarı çekince işimiz bozuldu. Ama olsun keşke herkes senin gibi olsa yani yaşadığı anın tadını çıkarsa dedi. Bende gülümseyerek teşekkürler ben hep böyleyimdir dedim

Bakın hayatta yaptığımız hatalardan biride engellenen insanlara “ sen engellisin eğlenemezsin, engellisin iyi vakit geçiremezsin. Düğünde bile olsanız bir kenarda olanı biteni sadece izlemeniz beklenir. Sizin altınızda akülü araçla erik dalı oynamanız ya da biriyle dans etmeniz beklenmez. “ Bizim engellenen bireylerinde bunları yapabileceğini ve belki de herkesten daha çok eğlenebileceğini öğrenmemiz ve bu bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerek.

Şimdi “Onur bu kadar derdin bu kadar sıkıntının içinde Erik dalı mı oynayalım diyen arkadaşlar olabilir.” Evet, erik dalı oynayalım. Evet, yaşadığımız anın tadını çıkaralım. Yaptığımız işleri eğlenerek yapalım. Unutmayın Hayat ezbere yaşanmaz. Geçirdiğimiz zaman bir daha geri alınmaz. O yüzden siz siz olun her yerde her zaman iyi vakit geçirmenin ve yaşadığınız anın tadını çıkarmanın bir yolunu bulun inanın bana bunu yapabilirseniz en sıkıcı işleri bile kolay halledersiniz ve mutlu olursunuz. Daha da önemlisi etrafınızdaki insanları da mutlu edersiniz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla, Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…