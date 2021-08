Bunu yapan insan mı?

Haber: Okay Özcan

İtfaiyecilerimiz, polisimiz, askerimiz, vatandaşımız, sağlıkçılarımız, ormancılarımız, gönüllüler, gibi bir çok kişi canla başla günlerdir orman yangını ve sel felaketiyle uğraşırken maalesef ilimizde yaşayan bir çok kişi mesire alanlarında rahat rahat piknik yapma ihtiyacını karşıladı. Çoluk çocuk, eş dost At Yaylasına geldi. Mangallar yakıldı, salatalar yapıldı. Yiyecekler iç içekler afiyetle tüketildi.

Tamam buraya kadar her şey güzel, afiyet bay şeker olsun, buna kimsenin diyeceğini bir şey yok. Esas olan insanlık olayı bundan sonra başlıyor. Üt Yaylasına gelen bazı kişi veya kişiler, çöplerini oraya buraya atıp, çevre kirliğine neden olmaktan geri kalmadı. Orman yangınlarına karşın piknik alanlarına cam şişe bırakılmaması konusunda yapılan tüm uyarıla kulak asılmadı. Her yer, her yer çöp. Bu mudur insanlık. Hiç mi ders almayacağız. Yazık çok yazık. Yurdun dört bir yanında ormanları, çevreyi korumak için gönüllüler gece gündüz demeden bölgelerinde nöbet tutarken, bizler ise o canım yeşil alanları, ormanları pislik içinde bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor.