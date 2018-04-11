Haber: Semih Baykal

En son kedi vurulma vakası Alpagutbey Mahallesi İsmail Özer Caddesi Candan sokakta yaşandı. Yaralı halde bulunan hamile kedi bir hayvan sever tarafından veteriner hekime götürülünce inanılmaz olay ortaya çıktı. Kediyi muayene eden Veteriner Hekim Murat Kubilay kedinin beş yerinde 6,35 mm çaplı profesyonel tip av için kullanılan havalı tüfek saçması tespit etti. Havalı av tüfeği ile vurulduğu belirlenen kedinin röntgenini çeken Veteriner Hekim Kubilay kedinin vücudunun çeşitli yerlerinde ki saçmaları tek tek görüntülendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedinin karnındaki bebek kediler kurtarılamazken veterinerler kediyi yaşatmak için çalışıyorlar. Kedinin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Kubilay, “Alpagutbey Mahallesi İsmail Özer Caddesi Candan Sokak halkı tarafından beslenen ve adının ‘Pofuduk’ olduğunu öğrendiğimiz kedi bize geldiğinde ağır yaralıydı. Gelir gelmez hemen ilk müdahalesini yapıp durumunu stabil hale getirmek için tedbirlerimizi aldık. Fakat aşırı kan kaybı ve nabız düşüklüğü nedeniyle kedinin karnındaki yavrular öldü. Biz anneyi yaşatmak için gücümüz yettiğince uğraşıyoruz. Bunu yapanların insan olama ihtimalini hiç görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Olay üzerine harekete geçen hayvan severler sokaklarda yaşayan bu masum canları sırf keyfi sebeplerle yaralayan veya öldüren bu şahsın araştırılıp yakalanması için yetkililerden yardım istediler. Sosyal medya üzerinden birlik olan hayvan severler yetkililere suç duyurusunda bulunarak gerekenin yapılmasını talep ettiler.