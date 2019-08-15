Bunu yapana ne demek lazım?

Haber: Birol Ertunç

İlimiz turizmine büyük katkı sağlayan ve Karadeniz Bölgesinin en büyük gölü konumunda bulunan Seben gölü çevresi günü birlik ziyaretçilerin bıraktığı atıklar sonrası adeta çöplük alanına döndü. Çirkin çöp manzarası sonrasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yetkililere seslenen bir vatandaş yapmış olduğu paylaşımın altına “Seben gölündeki manzaradan dolayı bir Bolulu olarak utandım. Buradan yetkililere duyurmak isterim. Çevre temizliğiyle ilgili hiç bir çalışma göremedim. Biz bu şekilde turizm kenti yolunda bir adım dahi atamayız ve buradaki pisliklerin %80’i plastik geri dönüşüm. Yazık bu görüntüler içler acısı” şeklinde yorum yaptı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 12:38