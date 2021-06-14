Bunu yapanlar ne demek lazım

Haber: Okay Özcan

Görme engelli vatandaşlara ne kadar büyük zorluk çektirdiğimiz gözler önüne serildi. Dönemin Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz tarafından yaptırılan görme engeli yollarına dikkat etmeyen vatandaşlar duyarlı insanları çileden çıkarttı.

Binlerce TL harcanarak yaptırılan bu özel görme engelli yollarının İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kısmı paramparça olurken sokak aralarındaki engelli yolları ise elektrik direkleri, trafik işaret tabelaları, çöp kutuları ve araçlar tarafından istila edildi.

Tabaklar Mahallesi Güneş Sokak üzerindeki kaldırımlara yapılan sarı renkli görme engelli yollarının bazıları elektrik direklerine, bazıları ise trafik işaret yapmalarının tam ortasında kalırken, bölgede Boluspor katlı otoparkı olmasına rağmen araçlarını otopark yerine görme engelli vatandaşlar için yapılmış olan kaldırımların üzerilerine araçlar çekilerek, engelli vatandaşların yürümesi ise engellindi. Ayrıca, yine bu özel yollar inşaat malzemeleri ile geçiş engellindi.

Vatandaşlar, Güneş Sokak üzerindeki bu utanç tablosuna Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın derhal müdahale etmesini talep ettiler.