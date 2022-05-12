Bunu yapanlara rekor ceza

Haber: Okay Özcan

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre Bolu’nun dağlarında endemik bitki olarak yetişen Salep ve Göl Soğanını kopartıp, zarar verenlere geçtiğimiz 80 bin lira ceza verilirken bu oran bu yıl 100 bin liraya çıkartıldı. Aynı şekilde Ters Lale (Ağlayan Gelin) kopartılırsa geçtiğimiz yıl 112 bin lira olan ceza 130 bin liraya çıkartıldı.

Doğan Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkilileri, Bolu Dağlarında yetişen endemik bitkiler hakkında şu açıklamada bulundular; “2872 sayılı çevre kanununun 9. Maddesi çevrenin korunması ile ilgili olup a bendi tamamen biyolojik çeşitlilik ile ilgilidir. C bendi ise koruma statüsü kazanmış alanların plan kararlarına göre yönetilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. 20. Maddenin k bendi ise idari para cezalarının miktarını belirlemiştir. Bu maddede 9. Maddenin a bendine uymayanlar hakkında uygulanacak para cezası bedel günümüz rakamlarında yaklaşık 100.000 lira olarak belirlenmiştir”

2487 FLORA TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Bolu’da 125 familyaya ait 2487 flora türü tespit edilmiştir. Tespit edilen flora türlerinin küresel ve ulusal ölçekteki tehlike durumlarını IUCN (Uluslar arası Doğayı Koruma Birliği), BERN (Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamları Koruma Sözleşmesi) ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme)statülerine göre belirlenmiştir.

12 TANESİ TEHLİKE ALTINDA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’nce 2018 yılında tamamlanan “Bolu İli Biyolojik Çeşitlilik” raporu verilerinde; IUCN’e göre saptanan toplam endemik sayısı 316 tanedir. Bunların 211 tanesi LC kategorisinde olup koruma gerektirmezken; 36 tanesi tehlike altına girebilirken (NT), 38 tanesi zarar görebilir (VU) kategorilerinde yer almaktadır. 9 tanesi kritik tehlikede (CR) olan endemiklerden 12 tanesi tehlikede (EN) altına girebilir özellikte olduğu raporlanmıştır.

TEHLİKE ALTINDA BULUNAN ENDEMİK BİTKİLER

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda Bolu İli için gösterge türleri CR kategorisinde yer alan IsoetesanatolicaPrada ve Rolleri /Abant eğreltisi-Abant, TaraxacumwalteriDoll/Seyyah çıtlığı-Göynük, Mengen TaraxacumaznavouriiSoest/Has Hindiba, Onosmasubulifolia Ried1/Cüce şincar Abant, Sülük, AlyssumpraecoxBoiss. Ve Balansa Subsp. AlbiflorumDudley Güzel kuduzotu-Abant, Festucarubra L. Subsp. PseudorivularisMarkgr/Kızıl yumak, Poaasiaeminoris H. Scholz ve Byfield Anadolu salkımı-Abant, Alchemillaboluensis Menemen ve Hamzaoğlu/ Bolu şebnemlisi, Kartalkaya, AubrietapinardiiBoiss /Hasobrizya, Corydaliscaucasica DC, subsp. AbantensisLidén/Abant tarlakuş’tur.