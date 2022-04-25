“Bunun adı hadsizliktir”

Haber: Uğur Balaban

Örnekbaş “Aziz Türk Milletinin şanlı bir geçmişi vardır. Dünyaya defalarca kez insanlık dersi vermiş, vicdanın toplum nazarındaki önemini göstermiştir. HDP Milletvekili GaroPaylan’ı verdiği hadsiz kanun teklifi dolayısıyla kınıyoruz. Kimse bu milletin tarihine ve değerlerine dil uzatamaz” dedi.

HDP sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP vekili Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sunulan teklifin ardından ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

HİÇBİR KİRLİ AJANDA BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEZ

Akşener verilen teklifi hadsizlik olarak değerlendirerek şu açıklamaları yaptı “"TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez”

AZİZ TÜRK MİLLETİNE KİMSE ÇAMUR ATAMAZ

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş sözde Ermeni Soykırımı teklifini gündeme getiren Milletvekili GaroPaylan’ıkınayarak şu değerlendirmeleri yaptı “Aziz Türk Milletinin şanlı bir geçmişi vardır. Bu millet dünyaya defalarca kez insanlık dersi vermiş, vicdanın toplum nazarındaki önemini göstermiştir. Savaşa girdiği durumda bile kadınına, çocuğuna ve yaşlısına dokunmayan bu kadim milleti uydurma bir yalanla karalamaya çalışmak kelimenin en hafif haliyle hadsizliktir. HDP Milletvekili GaroPaylan’ı verdiği kanun teklifi dolayısıyla kınıyoruz. Konumu mevkisi ne olursa olsun kimse bu milletin tarihine ve değerlerine dil uzatamaz. Bizi İYİ Parti olarak kutsal değerlerimize, şanlı Türk tarihine kimsenin dil uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Aziz Türk milletine kimse çamur atamaz.”