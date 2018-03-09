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09 Mart 2018 Cuma
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    • Bunun adı hizmet değil eziyet

    Bolu belediyesi hizmet adı altında Bolulu vatandaşlara eziyet çektirmeye devam ediyor. Vatandaşlar yapılanın hizmet değil rezalet olduğunu söylediler.

    09 Mart 2018 Cuma 13:27
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    Bunun adı hizmet değil eziyet
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Belediyesi ekipleri geçtiğimiz haftalarda eski Tabaklar Hamamı ön kısmında bulunan Mevlut Uçar Kökez çeşmesinin tam karşısına gelen demir ızgaraların, araç geçişlerinde ses yaptığı gerekçesiyle söküm işini gerçekleştirmişti. Ekipler, demir ızgarayı kestikten sonra açık kalan bölüme asfalt yama yaparak işlemi kendilerince bitirdi.

    Ne var ki dökülen bu asfalt bir iki hafta içerisinde çökme yaptı ve bu alanda yağan yağmurlardan dolayı su birikmeye başladı. Yoldan geçen araçlar su birikintisi üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye de başlayınca biriken su lastiklerinden vatandaşların üzerine sıçramaya başladı.

    Belediye ekipleri tekrar aynı yere önceki gün gelerek su birikintisi oluşan aynı yere kendilerince çözüm buldu. Çözüm göçen yere mıcır dökmek oldu. Yağan yağmuru dikkate almayan belediye çalışanları kaş yapayım derken göz çıkarttı. Araçlar mıcırlı alandan geçerken dökülen mıcır yola dağılmaya başladı ve yeniden çamurlu su yola yayılmaya, sularda araçların geçişişi esnasında vatandaşların üzerine sıçramaya devam etti. Bu duruma isyan eden vatandaşlar; “Bolu Belediyesi hizmet adı altında eziyet veriyor. Bunun adı hizmet değil rezalettir. Geçici işlerle çözüm olmaz. Bir iş yapılacaksa tam yapılsın ve bir an önce tam bir çalışma yapılsın” diye konuştular.

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