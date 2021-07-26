Bunun adı tam bir “REZALET”

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde, Büyüksu için yeniden yapılma çalışmaları şu günlerde tam bir rezalete dönüştü. Yenigecitveren Köyü sınırları içerisinde yer alan ve Kurban Pazarının bulunduğu bölgede bulunan fabrikaların atık suları, arıtma tesislerinden geçmeden 24 saat boyunca Büyüksu’ya akıtılıyor.

Dere içerisinde zehirli atıkların bulunduğu pis sulardan dolayı müsilaj olayı da gerçekleşmeye başladı. İddiaya göre Alaaddin Yılmaz’ında ortakları arasında bulunduğu Bolparsan şirketinin atık suları da arıtma tesisinden arıtılmadan bu dereye aktarılıyor.

Bölgede bulunan tesislerinin pis ve zehirli atık suları nedeniyle çevre kokudan geçilmezken, dere içerisinde hiçbir balık türünün de yaşanmadığı iddia edildi. Geniş çaplı borularla, adeta bir şelaleyi andıran pis sular şarıl şarıl dereye akıtılırken, bir diğer borudan ise simsiyah zehirli suyun akıtıldığı tarafımız tarafından canlı canlı görüntülendi. Yetkililerin derhal bu çevre kirliliği olayına el atmasını ve çevre kirliğinin önlenmesini bekliyoruz.