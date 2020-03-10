Bunun adı tam bir VAHŞET

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Zafer K. İsimli şahıs dayısı Şeref Ü.’yü, 15 Temmuz Şehitler Parkına çağırdı. Burada dayısıyla münakaşa eden yeğen önce dayısının sol gözünü çıkarttı. Ardından elindeki sopayla dayısının kafasına defalarca vurarak kafatasını kırdı. Korkunç vahşeti yaşatan yeğen bununla da yetinmeyerek kanlar içerisinde yere yığılan dayısının üzerinden arabayla geçerek kaburgalarını kırdı.

Ağır yaralanan dayı Şeref Ü., olay yerine gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan dayı Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesine yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 54 yaşındaki dayının hayati tehlikesi sürürken, gözaltına alınan yeğen Zafer K.’nin 65 promil alkollü olduğu ve dayısının neden dövdüğünü bilmediğini söylediği iddia edildi.

Öldürülesiye dövülen dayının yakınları hastaneye hücum ederken, bunun hesabının alınacağını söylediler. Öte yandan gözaltına alınan yeğen Zafer K., Bahçelievler Polis Merkezine getirildi. Şahsın, adam öldürmeye teşebbüs suçundan Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.