“Bunun neresi hibe?”



Haber: C. Kutay Aykan

İYİ Parti il Başkanı Ahmet Örnekbaş Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Makineleri Hibe Desteği programı kapsamında çiftçiye yapılan ekipman yardımı faydalanma şartlarını sert bir dille eleştirdi. ÖrnekbaşTarım il Müdürlüğü aracılığıyla kullandırılan hibe programının vatandaşın kullanabilirliğinden çok uzak olduğunu söyledi. Örnekbaş hibe programı ile ilgili eleştirilerini şu sözlerle ifade etti:

SÖZDE YARDIM

Geçmişte tarım ülkesi olmakla övündüğümüz, kendi kendine yeten, hatta dışarıya ürün ihraç eden ülkemiz, maalesef yanlış tarım politikaları yüzünden bu gün dışa bağımlı hale gelmiştir. Döviz kurlarının sürekli yükselmesinin sonucunda tohum, gübre ve ilaç fiyatları sürekli artmaktadır. Akaryakıt, elektrik ve sulamaya neredeyse her gün gelen zamlar üretim maliyetlerini daha da yükseltmiştir. Üreticimiz artan maliyetler karşısında çaresizdir. Çiftçimizin girdi maliyetlerine müdahale etmeyen iktidarın vatandaşımıza vaat ettiği desteklerde maalesef havada kalmaktadır. Tarımsal üretimin her geçen gün zorlaştığı ülkemizde iktidar eliyle yapılan yardım ve hibe programları maalesef sözde kalmaktadır. Çiftçimizin üretimine katkı sağlayacak makine-ekipman, tohum ve gübre destek ve hibeleri çiftçimizin ulaşabileceği şartların çok ötesindedir.

BU ŞARTLAR ALTINDA ÇİFTÇİMİZ BU DESTEKTEN NASIL YARARLANSIN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Makineleri Hibe Desteği olarak KKYDP programı kapsamında Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesine ilişkin hibe programı açıklanmıştır. Tarım İl Müdürlükleri eliyle bu makine ekipman hibeleri duyurusu yapılmıştır ancak çiftçimizin bu hibe programından yararlanabilmesi için talep edilen şartlar hibe ve yardım konusunun çok uzağındadır. Hibe programından faydalanacak çiftçimizden talep ettiği makine ekipmanın bedelinin tamamının ödenmesi talep edilmektedir. Çiftçimiz bu gün çeşitli tarım kredi kooperatifleri, özel ve devlet bankalarına olan borçları sebebiyle zaten çıkmazdadır. Hal böyleyken ihtiyaç duyduğu makine ekipmanın parasının tamamını nasıl ödeyebilir? Ayrıca bir diğer şartta almak istediği makine ekipman için Ziraat Bankası’ndan 5 yıllık ödeme vadesiyle kredi kullanma imkanıhibe programında yararlandırılmamakta ve çiftçimizin eli daha da zorlaştırılmaktadır. Bu şartlar altında çiftçimiz bu hibe programından nasıl faydalanabilir? Bu şartlar altında çiftçimiz bu destekten nasıl yararlansın? Bunun neresi hibe?

ÇİFTÇİMİZİN SESİNE KULAK VERİN

Çiftçimize sunulan hibe programı ile ilgili acilen yeniden gözden geçirilmeye ve bu programın vatandaşımızın ulaşabileceği hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde iktidar yine sözde destek programlarından birini hayata geçirmiş, vatandaşımıza göstermelik bir destek sunmuş olacaktır. Biz İYİ Parti olarak her gün çiftçimizle üreticimizle iç içeyiz. Üreticimizin dertlerini sorunlarını yakından takip ediyoruz, dinliyoruz ve biliyoruz. Vatandaşımız bu konuya tepki göstermektedir. Bu konuda yetkili makamlara sesleniyoruz; açıkladığınız hibe programını yeniden gözden geçirin ve vatandaşımızın sesine kulak verin. Çiftçi vatandaşımızın acil ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik acil ve kalıcı çözümler üretin. Günübirlik kısa vadeli çözümlerle üreticimizi saplandığı borç batağında yok olmasına artık müsaade etmeyin.